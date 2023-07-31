Каждое православное сердце отозвалось болью на события в нашей епархии, когда в ночь на 23-е июля во время российской террористической атаки на город Одессу был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Одесская епархия Украинской Православной Церкви искренне благодарит всех, кто в этот трудный час приходит на помощь: разбирать завалы, убирать территорию, и просто поставить свечу, помолившись о восстановлении главной святыни города Одессы. Православной жемчужиной Одессы, архитектурным украшением Южной Пальмиры называли Преображенский собор. Сюда приезжали тысячи туристов и паломников, удивлявшихся его красоте. Он был настоящим культурным наследием нашего города, и вражеская ракета попала в самое сердце Одессы. Она вонзилась в сердце каждого одессита. Сегодня стоит задача спасти собор, есть насущная необходимость перекрыть крышу и сделать основные аварийные работы. Если у вас есть возможность пожертвовать на восстановительные работы в Спасо-Преображенском соборе, мы оставляем реквизиты для помощи. И благодарим всех тех людей, которые присоединились к этому делу, делу восстановления святыни. Верим, что сможем вместе это сделать, верим, что сможем спасти собор и общими усилиями всё направить во благо.

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В результате российского обстрела Одессы ночью 23-го июля пострадал дом старейшего клирика и бывшего секретаря Одесской епархии, человека, также стоявшего у истоков строительства Спасо-Преображенского собора, готовившего документацию для этого строительства, - протоиерея Антонина Диаковского. Владыка митрополит Агафангел, как любящий отец, захотел встретиться с батюшкой и передать ему финансовую помощь и морально поддержать, а также благословить тех, кто был рядом с ним в эту страшную ночь. В день памяти преподобного Гавриила Афонского, 22-го июля, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре, где почивают мощи преподобного. 28-го июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и по случаю 1035-летия Крещения Руси, были совершены торжественные богослужения, возносились молитвы о мире на украинской земле; об избавлении от врага; чтобы Господь пожалел наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. На минувшей неделе Церковь почитала праздником икону «Троеручица», воспоминая преславное чудо исцеления усеченной десницы преподобного Иоанна Дамаскина, от иконы сей явленное. В праздничный день в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре наместник обители архиепископ Южненский Диодор возглавил Божественную литургию на месте нового строящегося храма. Владыке Диодору сослужила братия монастыря в священном сане. 22-го июля в городе Измаиле архиепископ Болградский Сергий возглавил встречу иконы великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей святого для постоянного пребывания в измаильском Свято-Георгиевском храме, освященном 4 года назад. На золотошвейном отделении при Одесской духовной семинарии начинает свою работу приемная комиссия. Подробнее о вступительной кампании и изучаемых дисциплинах – смотрите в нашем сюжете. «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29), - сказал Господь двум слепцам, и тотчас открылись глаза их. Насколько много веры, настолько и дается Божественная сила. Вера есть приемник и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог есть всюду, все охватывает и содержит, и любит обитать в душах человеческих. Но Он входит в душу не насильно, хотя и всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над собой или права быть хозяином в себе. Кто раскрывает себя верой, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит Он, хотя и близок всем. Господи! Приложи нам веру, ибо и вера – Твой дар.