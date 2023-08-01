В ПАСЕ призвали провести в Украине выборы даже в условиях военного положения. Председатель ВР Руслан Стефанчук объяснил, какие изменения для этого необходимы.
Проведение парламентских выборов в течение действия военного положения запрещает не Конституция, а закон. Об этом в эфире телемарафона 28 июля заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Чиновник отметил, что во время войны важно соблюдать баланс. По его словам, парламент должен работать и принимать необходимые изменения, но в то же время важно избежать "застылости демократии, которая существует в обществе".
По мнению председателя ВР, вопрос проведения выборов во время военного положения может вызвать споры, поэтому стоит начать с принятия соответствующего "важного решения". Он рассказал, что с одной стороны надо избежать разрыва общества, а с другой — обеспечить "поток демократии".
Напомним, эксперт Международного фонда избирательных систем Александр Клюжев предположил, что качественное проведение общегосударственных выборов будет возможно только через месяцы после отмены или прекращения военного положения. Он объяснил, что на возвращение избирателей домой, восстановление инфраструктуры, обновление госреестра и перечня участков нужно время.
Ранее, 16 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время действия военного положения в Украине не может быть ни парламентских, ни президентских выборов. Так он ответил на заявление президента ПАСЕ Тини Кокса о необходимости проведения выборов в Украине даже несмотря на войну.
Источник Фокус