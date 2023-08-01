МВД Украины анонсировало долгожданные и приятные изменения для будущих водителей — ограничений на количество попыток сдачи практических экзаменов для получения удостоверения больше нет, поэтому у них будет неограниченное количество попыток. Ранее водители имели лишь три попытки, и в этом случае неудовлетворительные результаты отправлялись заново проходить теоретическое обучение.

Также у кандидатов есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена — в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке.

Относительно практического экзамена, хотя количество попыток неограниченно, определенные условия есть. Во-первых, сдать его нужно в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки. Во-вторых, есть обязательный минимальный интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае провала) — 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического — два года.

Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типовые ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Другие изменения в правилах получения водительского удостоверения

1 июня в сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винничины стартовал пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительского удостоверения — среди прочих смен, экзаменационные классы и авто оборудовали, камерами и микрофонами, чтобы устранить слепые зоны и возможности подсказок.

В каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов ежедневно. В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения.

В целом в МВД удовлетворены результатами, так что с 3 августа проект расширят — присоединятся Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области.

Еще одно значимое изменение — будущие водители смогут самостоятельно изучать теоретическую часть без необходимости посещать для этого автошколу. Соответствующий законопроект №7354 Рада приняла в начале июля, а на прошлой неделе документ подписал Президент.

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