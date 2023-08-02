Пекин с 1 сентября ограничит экспортные продажи беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства. Китайские власти объяснили решение защитой национальной безопасности и интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с США из-за доступа к технологиям.
Запрет коснется гражданской беспилотной авиатехники, которую можно приспособить под военные нужды. Сюда попадают дроны массой от 7 кг c продолжительностью полета более получаса и возможностью сбрасывать на землю грузы, а также оборудование и двигатели к ним. Полный список ограничений не приводится, пишет Associated Press.
Под некоторые из запретов попадают дроны линейки Mavic 3 или Matrice от производителя DJI. Их часто применяю ВСУ и российские оккупанты на фронте. DJI Mavic 3 может летать более 40 минут, а Matrice 300 RTK поднимает полезную нагрузку весом более 9 кг. Дроны разрешат поставлять за рубеж лишь после получения специальной экспортной лицензии.
Известно, что компания DJI Technology Co в апреле 2022 года заявила об уходе из России и Украины, чтобы ее дроны не использовались в боевых действиях.
Американские законодатели заявили, что более 50% дронов в США, производит китайская компания DJI — технологии используют службы общественной безопасности. А в марте прошлого года DJI обвинили в утечке данных в Россию о позициях ВСУ. Компания назвала доводы "совершенно ложными", сообщило агентство Reuters.
Россия все равно будет получать дроны?
Пекин боится, что БПЛА будут использовать в военных целях. По данным Офиса директора национальной разведки США, к весне 2023 года Китай поставил РФ беспилотники и комплектующие к ним на 12 миллионов долларов. А с начала этого года Москва потратила 100 миллионов долларов на гражданские дроны из Китая.
Соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко в комментарии Фокусу указал на отсутствие данных, какие именно дроны запрещено вывозить. Поэтому прогнозировать как запрет отразится на военном потенциале Украины — рано и не правильно.
Китайский БПЛА за двойную цену
Анонсированный китайскими властями запрет на экспорт гражданских дронов с 1 сентября может вызвать рост цен и дефицит беспилотников в РФ на протяжении нескольких лет. Участники и эксперты российского рынка уверены, что прежде всего пострадает аграрный и геодезический секторы.
Больше всего российские потребители и производители зависят от китайских комплектующих. Их запрет сильно ударит по рынку.