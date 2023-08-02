Пекин с 1 сентября ограничит экспортные продажи беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства. Китайские власти объяснили решение защитой национальной безопасности и интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с США из-за доступа к технологиям.

Запрет коснется гражданской беспилотной авиатехники, которую можно приспособить под военные нужды. Сюда попадают дроны массой от 7 кг c продолжительностью полета более получаса и возможностью сбрасывать на землю грузы, а также оборудование и двигатели к ним. Полный список ограничений не приводится, пишет Associated Press.

Под некоторые из запретов попадают дроны линейки Mavic 3 или Matrice от производителя DJI. Их часто применяю ВСУ и российские оккупанты на фронте. DJI Mavic 3 может летать более 40 минут, а Matrice 300 RTK поднимает полезную нагрузку весом более 9 кг. Дроны разрешат поставлять за рубеж лишь после получения специальной экспортной лицензии.

Известно, что компания DJI Technology Co в апреле 2022 года заявила об уходе из России и Украины, чтобы ее дроны не использовались в боевых действиях.

Американские законодатели заявили, что более 50% дронов в США, производит китайская компания DJI — технологии используют службы общественной безопасности. А в марте прошлого года DJI обвинили в утечке данных в Россию о позициях ВСУ. Компания назвала доводы "совершенно ложными", сообщило агентство Reuters.

Россия все равно будет получать дроны?

Пекин боится, что БПЛА будут использовать в военных целях. По данным Офиса директора национальной разведки США, к весне 2023 года Китай поставил РФ беспилотники и комплектующие к ним на 12 миллионов долларов. А с начала этого года Москва потратила 100 миллионов долларов на гражданские дроны из Китая.

Соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко в комментарии Фокусу указал на отсутствие данных, какие именно дроны запрещено вывозить. Поэтому прогнозировать как запрет отразится на военном потенциале Украины — рано и не правильно.

"Пока речь идет о технических характеристиках и не о запрете, а о дополнительном экспортном контроле. Мы имеем дело с документальными ограничениями на вывоз беспилотников из материкового Китая. Мы сталкивались с этим до большой войны. Проходили экспортный контроль, получали разрешения. Процесс длится от двух до четырех месяцев и касается партии товара", — рассказал он. По словам Яковенко, мир ждет определенный дефицит технических решений и частичный рост цен на БПЛА.

"Между Россией и Китаем есть размытые границы. Большой объем оборудования проходит вне таможенного контроля. Насколько жестко будет исполняться запрет для РФ, зависит только от властей Китая. Пекин вводит одинаковый для всех уровень экспортного контроля. Из за размытых границ на севере Китая и тесных связей с третьей страной — Беларусью, дроны могут продолжить экспортировать", — заключил он.

Китайский БПЛА за двойную цену

Анонсированный китайскими властями запрет на экспорт гражданских дронов с 1 сентября может вызвать рост цен и дефицит беспилотников в РФ на протяжении нескольких лет. Участники и эксперты российского рынка уверены, что прежде всего пострадает аграрный и геодезический секторы.

"Фатальных последствий для сектора беспилотной отрасли РФ, решение властей КНР не повлечет. Параллельный импорт работал, работает и будет работать. Цены как на импортные комплектующие, так и на сами аппараты на российском рынке "несколько вырастут", — сказал газете "Коммерсант" основатель "Флай Дрон" из НТИ "Аэронет" Никита Данилов.

Больше всего российские потребители и производители зависят от китайских комплектующих. Их запрет сильно ударит по рынку.

"Российские беспилотники содержат до 90% китайских комплектующих, это основная зависимость. Мы получим то, что получилось в автопроме: китайский "Москвич" с российским шильдиком за двойной прайс", — рассказал основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.

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