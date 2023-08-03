Сили Тероборони запускають новий англомовний проєкт, який працюватиме для аудиторії США та Європи. Його вестиме американська журналістка, а після початку повномасштабного вторгнення Росії — військовослужбовиця ЗСУ Сара Ештон-Сірілло . Про це пише Інститут масової інформації із посиланням на повідомлення в соцмережах начальника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського. «Мета даного проєкту — доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій. Аби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію», — написав Дмитрашківський.



Алексей Дмитрашковский и Сара Эштон-Сирилло

Он добавил, что Сара Эштон-Сирилло — солдат ВСУ, которая с первых дней полномасштабной войны приехала в Украину и подписала контракт. Проходила службу в одной из бригад ТрО в должности боевого медика. Получила боевое ранение. После выздоровления вернулась в военную службу.

По словам Дмитрашковского, материал можно будет увидет ь на ТРО Медиа и в твиттер-профиле «ТРО Медиа», который будет создан.

В феврале 2023-го «Детектор медиа» сообщал, что Сара Эштон-Сирилло получила ранения на передовой.

Сара Эштон-Сирилло приехала в Украину 4 марта 2022, в начале российского вторжения, чтобы освещать вопросы беженцев. Впоследствии она поселилась в Харькове, сняв квартиру на Северной Салтовке, одной из самых бомбардируемых частей города. Одно время она была официальным представительницей мэра поселка Золочева на Харьковщине.

Из Харькова Эштон-Сирилло делала репортажи для LGBTQ Nation о влиянии войны на ЛГБТК, в том числе брала интервью у воюющих за Украину геев и документировала российские военные преступления против ЛГБТК-людей. Она выступала на украинской службе ВВС, чтобы обсудить использование российской армией кастрации для терроризирования населения Украины. Эштон-Сирилло также сообщает о войне в твиттере и книге под названием «Транс на фронте», опубликованной на Substack.

Она является корреспондентом издания Resolute Square и неоднократно включалась для CBS News и других западных медиа из передовой в Украине.

В августе Сара стала гражданской работницей Министерства обороны, после чего перестала освещать войну из-за конфликта интересов. В октябре вступила в ряды ВСУ как боевая медик.

Сара Эштон-Сирилло – трансгендерная женщина. По данным журнала Xtra Magazine, она является единственной трансгендерной журналисткой, освещающей вторжение.

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