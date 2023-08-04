Скандальное заявление

Дипломатическая перепалка началась со слов министра канцелярии президента Польши и руководителя Бюро по международной политике Марцина Пшидача. В понедельник, 31 августа, в эфире TVP он комментировал блокирование экспорта украинского зерна в свою страну.

В частности, по его словам, здесь Варшава ставит на первое место защиту интересов польского фермера.

"У нас время сбора урожая. Польское зерно должно собираться, храниться и продаваться по достойной цене. Что касается Украины, то она действительно получила большую поддержку со стороны Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", - отметил он.

Контекст

Европейская комиссия в мае 2023-года запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Этому решению предшествовали протесты фермеров. Они были недовольны тем, что избыток украинского зерна привел к резкому снижению закупочных цен у местных производителей, угрожали перекрытием границ и блокированием транзита. А в Польше на фоне зернового кризиса ушел в отставку министр сельского хозяйства.

Запрет действует до 15 сентября. Однако пятерка стран настаивает на продлении как минимум до конца 2023 года. И несмотря на обещания президента Анджея Дуды снять ограничения в середине сентября, из Варшавы все чаще звучат призывы блокировать импорт зерна на польский рынок.

И если в начале лета Украина надеялась, что Евросоюз в итоге предложит приемлемый выход для всех сторон, то саботаж зерновой сделки Россией фактически ставит под угрозу весь украинский аграрный экспорт.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с призывом подставить Украине плечо помощи, а президент Владимир Зеленский назвал недопустимым блокирование сухопутных поставок после 15 сентября. Такие европейские тяжеловесы как Германия и Франция поддерживают позицию Киева.

Украинский ответ

Естественно, намек Пшидача на якобы неблагодарность Украины вызвал ответную реакцию в Киеве.

Дипломат и замглавы Офиса президента Андрей Сибига отверг "попытки отдельных польских политиков навязать обществу безосновательное мнение, что Украина не ценит помощь Польши". Он назвал слова представителя канцелярии Дуды манипуляцией.

"А реальность - это дружеский и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия. Реальность - это неоспоримый факт, что Украина ежедневно благодарит Польшу и другие страны союзников своей высокой жертвенностью и храбростью наших героев на поле боя. Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием - это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши", - написал Сибига в своем Facebook.

По его мнению, разговоры о том, что Украина должна начать ценить польскую помощь, не соответствуют уровню братских отношений.

"Когда Украина в войне, попытка "выторговать" у нее еще что-то большее - это равнозначное вероломству, которому не должно быть места в наших взаимоотношениях. Всем известно, в каких условиях работает украинский фермер, подвергая свою жизнь (риску, - ред.) на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих обстоятельствах настаивать, чтобы Украина в рамках своей благодарности Польше смирилась с закрытием границ… - равносильно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что такой ответ был обусловлен публичным заявлением Марцина Пшидача.

Дипломатический скандал

Накануне, 1 августа, Министерство иностранных дел Украины решило пригласить польского посла Бартоша Цихоцкого. Ему заявили о неприемлемости заявлений официальных лиц о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

отметил спикер МИД Олег Николенко. "Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", -спикер МИД Олег Николенко.

Соответственно польский МИД предпринял зеркальные меры и вызвал украинского посла Василия Зварыча. Однако тот сейчас находится на встрече послов в Киеве, и вместо Зварыча в офис МИД Польши приедет его заместитель.

Столь резкая риторика напомнила о ситуации со спикером МИД Польши Лукашем Ясиной. В мае он лишился должности после заявлений об Украине и Волынской трагедии.

В частности, в интервью на вопрос о том, должен ли президент Украины принести извинения польскому народу, он ответил, что раньше украинская сторона этого не делала, и Владимир Зеленский "должен взять на себя больше ответственности".

Тогда же посол Василий Зварыч назвал эти слова недопустимыми, а Ясину отправили в бессрочный отпуск. Предполагается, что на свою должность он не вернется.

Что говорят первые лица

Судя по всему, украинская реакция не понравилась польскому премьеру Матеушу Моравецкому. По его мнению, вызов посла Бартоша Цихоцкого "на ковер" не должен был состояться. Особенно при том, что он был единственным послом, который оставался в Киеве в день полномасштабного вторжения России.

заявил он. "В международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не преобладают над интересами Польши", -он.

Таким образом, Моравецкий намекнул, что продолжит работу над продлением запрета на экспорт украинского зерна.

С украинской стороны в полемику вступил президент Зеленский. По его мнению, сейчас не время для скандалов, и эмоциям стоит остыть.

написал он в своем Twitter. "Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции - выше фундаментальных интересов народов", -он в своем Twitter.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна всем, кто помогает. А также отметил историческую поддержку Польши, которая вместе с Украиной стала щитом Европы, в котором "ни единой трещинки быть не может".

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом - превыше всего", - добавил он.

Отношения Украины и Польши под угрозой?

Очевидно, пока об этом говорить рано, однако сам факт дипломатического скандала говорит о том, что отношения между Украиной и Польшей как минимум неидеальны.

Сегодня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что на встрече с украинским дипломатом будет "очень честный разговор".

"Мы передадим свои оценки состояния наших отношений на сегодняшний день, которые, к сожалению, в связи с недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти, не самые лучшее. Никто этого не скрывает", - отметил он, признавая, что стороны поддались эмоциям.

В то же время он подчеркивает, что несмотря на то, что Украина подвергается российскому нападению, она не должна нападать на своих союзников.

"Безусловно, есть много вопросов, по которым Польша и Украина не пришли к согласию. Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. Так было и так будет всегда", - подытожил Яблонский.

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