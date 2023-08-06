Это серьезный индикатор будущего не только для общества, но и для иностранных инвесторов и политиков.

С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше, пишет в статье «Зеленский хочет всего и сразу: что так и не так в его отношениях с украинскими дипломатами» для ZN.UA Владимир Кравченко.

Так, из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольств и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один.

Автор отмечает, что основными факторами, влияющими на решение дипломатов, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством в Украине, некоторые же принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. А после начала полномасштабного российского вторжения добавился еще и страх перед мобилизацией и опасения, что по приезде в Украину они не смогут уехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, которые останутся за границей.

«Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП шпыняют и не уважают», – указывает Кравченко, опираясь на отзывы дипломатов.

Внешнеполитическое ведомство годами испытывает нехватку финансирования. К примеру, третий секретарь Министерства иностранных дел, по рангу находящийся в дипслужбе на низшей ступени карьерной лестницы, за месяц зарабатывает около 7 тысяч гривень, поэтому желающих работать в МИД не так и много.

Однако, несмотря на это , более сотни дипломатов, вернувшихся в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат министерства. Это их и демотивирует и лишает шанса карьерного роста.

«Когда не возвращаются дипломаты, всегда на передовой отстаивающие интересы своей страны, это значит, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент, вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению в Украину миллионов украинцев, бежавших от войны в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?», - отмечает Кравченко.

Он отмечает, что решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, третьи секретари и советники-посланники.

Эту тенденцию украинских чиновников уже взяли на вооружение и россияне, которые в своих ИПСО объясняют невозвращение «нежеланием работать на нацистский киевский режим».

«Мотивы могут быть разные. Но сейчас идет война, и каждый должен честно выполнять свой долг. Поэтому решение «невозвращенцев» принять тяжело. Тем более что значительная часть дипломатов, решивших остаться за границей, занимается просто личным устройством. Но даже если бы не было войны, решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться в Украину — катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы», - подчеркивает эксперт последствия такой ситуации.

Источник ЗН