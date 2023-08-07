В Украине продолжается кризис в ІТ секторе, одновременно растет количество вакансий на сайтах трудоустройства, а украинцы вновь начали возвращаться к поездкам и покупкам.

Такие тренды состояния экономики в июле 2023 года показал опрос бизнеса, который проводит платформа открытых данных Опендатабот.

Работа

Количество вакансий на сайте Work.ua достигло 93 тысяч. Однако количество предложений работы все еще несколько меньше показателей июля 2021 года - на 10%.

Наибольший прирост вакансий за месяц второй месяц подряд зафиксирован в категории "Образование, наука" (+ 10%) - в частности, предложений работы для учителей английского стало больше на 14%.

В июле выросло количество запросов на специалистов в сфере культуры, музыки и шоубизнеса (+ 8%) и юриспруденции (+7%).

После незначительного спада в июне, в июле новых и обновленных резюме стало больше на 2%. Всего в течение месяца было размещено 358 тысяч актуальных резюме.

Спросом у работодателей пользуются ветераны - +6% предложений за месяц, и пенсионеры - +3%.

Среди линейных работников самые большие зарплаты который месяц подряд сохраняются у медиабайеров - 53 тысячи грн. В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники - средняя зарплата 42,5 тыс гривен, и бизнес-аналитики - 38,7 тыс гривен.

Женщины все еще чаще ищут работу: 130 тысяч женщин, которые создавали или обновляли резюме против 96,4 тысячи мужчин.

Наибольшая доля кандидатов в поиске - люди без опыта работы (35%). Важно, что доля соискателей с опытом 5+ лет лишь немного меньше - 33%.

ИТ

Ккризис в украинском ІТ продолжается. Эксперты отмечают, что сейчас украинскому айтишнику, чтобы найти работу, недостаточно быть просто классным специалистом - надо самому откликаться на вакансии.

Всего в июле рекрутеры опубликовали 13,9 тыс вакансий - почти столько же, как в июне. А вот кандидатов, активировавших профиль, стало больше на 5% к июню - 20,5 тысяч.

Больше всего вакансий публикуется для маркетологов (11%), jаvascript (7,5%), Sales (5,8%), DevOps (5%)

Количество откликов кандидатов достигло нового рекорда - 341К или +11% за месяц. Интересно, что на треть выросли отклики на вакансии без опыта. 60% откликов от самых опытных кандидатов отправлены на вакансии, где требуют меньше опыта.

Торговля и путешествия

По данным SaaS-платформы для автоматизации бизнеса RemOnline в июле количество заказов в сфере услуг и торговли выросло на 7% к июню. Самый существенный рост за месяц зафиксирован в Киеве и Харькове - 8% и 12% соответственно. Больше заказов и у предпринимателей в таких городах, как Одесса (+5%), Днепр (+5%) и Львов (+0,5%).

Самыми популярными среди новых пользователей в июле остаются ритейл (розничная и оптовая торговля) и сфера автобизнеса.

Впервые с начала большой войны украинцы вновь вернулись к поездкам. Так, по данным сервиса для покупки железнодорожных билетов Railwaybot, в июле было зафиксировано наибольшее количество покупок железнодорожных билетов с начала полномасштабной войны. Наиболее востребованными у пассажиров были маршруты в Киев, Львов и Днепр.

Напоминаем:

Результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности, который проводит Национальный банк, показали ухудшение настроений бизнеса в июле 2023 года после нескольких месяцев оптимистичных оценок. На ожидания респондентов неблагоприятно повлияли:

пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии;

возвращение к довоенному налогообложению цен на топливо;

остановка "зернового коридора";

усиление обстрелов инфраструктурных объектов;

значительный дефицит квалифицированных кадров.

В то же время Госпогранслужба действительно фиксирует значительный рост потока граждан, пересекающих границу Украины, при этом большая часть пассажиропотока приходится на Польшу, и растет он с пятницы по понедельник.