Международные резервы превысили 41,7 млрд долл. США по итогам июля обновили исторический рекорд независимой Украины.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, передает Finance.ua

«По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 41 718,6 млн долл. США. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля 2023 года — 39 026,5 млрд долл. США», — говорится в сообщении.

За счет чего возросли международные резервы

В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В целом в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов:

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4681,3 млн долл. США. Из этой суммы:

1 657,4 млн долл. США — макрофинансовая помощь от ЕС;

1 496,3 млн долл. США — льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;

1 300,3 млн долл. США — грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них — 1 250,0 млн долл. США от Соединенных Штатов;

227,3 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 394,6 млн долл. США, из которых:

319,6 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

66,8 млн долл. США — долг перед Всемирным банком;

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

В июле 2023 года Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке 1 873,4 млн долл. США и выкупил в резервы — 12,9 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1 860,5 млн долл. США.

Поступления от международных партнеров по-прежнему оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,0 млн долл. США.