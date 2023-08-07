Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Павла (Петра Лебедя) 7 августа освободили из-под стражи после внесения залога. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман. Он также опубликовал видео с обращением священника к братии и верующим, снятое в автомобиле уже после освобождения.

Напомним, что 14 июля Соломенский районный суд Киева заменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с установлением залога в размере 33,3 миллиона гривен.

"Неподъемная на первый взгляд сумма. На веб-сайте УПЦ были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог приобщиться и оплатить залог за митрополита Павла, ускорив освобождение из следственного изолятора. Сегодняшнее событие – это общая заслуга прихожан УПЦ, которые доказали, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1000 человек!" – объяснил защитник происхождение денег на залог.

Основанием же для изменения меры пресечения, напомним, стало нарушение Павлом, как заявила сторона обвинения, одной из обязанностей, которые наложил следственный судья, а именно запрета на общение с одним из свидетелей по уголовному делу.

В чем обвиняют митрополита Павла

1 апреля Служба безопасности Украины сообщила Павлу о подозрении по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников). В тот же день он был отправлен под круглосуточный домашний арест на два месяца. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.

Как заявляли в СБУ, лингвистическая экспертиза подтвердила, что наместник Киево-Печерской лавры в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали действия страны-агрессора.

В самой УПЦ уточнили, что подозрение касается высказываний в адрес Православной церкви Украины, создание которой первая не признает, и Константинопольской ПЦ в видеообращении от 29 марта. В отношении обвинений по статье 436-2 наместник лавры заявляет, что "осуждал, осуждает и будет осуждать всякие попытки против нашего государства". По его словам, "то, что сделала Россия, Путин - это никоим образом не оправдывается".

Тем временем 13 июля СБУ сообщила митрополиту о новом подозрении по тем же двум статьям. В спецслужбе указывали, что за день до сообщения ему о первом подозрении клирик дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором, по ее мнению, отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, там выявили, что "фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года".

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