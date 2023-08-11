Конец света наступил, давайте теперь делать начало! Начало возможно только посредством переописания древних систем современным языком. А возможно оно введением одного понятия, невероятно важного, во всю эту конструкцию — это понятие времени.

Получается, если мы вводим понятие времени, то тогда у нас появляется будущее, которое можно предсказывать.

Правильно думает тот, кто способен давать сбывающиеся прогнозы.

Для того чтобы давать сбывающиеся прогнозы, нужно быть способным поставить правильный диагноз.

Для того чтобы быть способным поставить правильный диагноз, нужно быть способным правильно сличить и различить систему знаков, признаков и образов.

И только когда появляется время, в котором ты способен давать правильные прогнозы, следовательно, принимать правильные решения по исправлению каких-то некорректных движений материи, в человеческом существе или духе в конечном счете… Только тогда появляется будущее, то есть сейчас у человечества будущего нет.

Следовательно задача образования заключается именно в восстановлении целостного образа человека во времени.

Именно чувство времени создает чувство истории. Только чувства истории и чувство времени создают правильное будущее!

Потому что история она вероятностная наука. Мы меняемся в обозначениях, но в изменяющихся обозначениях описывать таким образом реальность происходящего, чтобы она не меняла наше будущее не уводила его в стороны в тупиковую ветвь эволюции. Вот там будущее человека будущего. Его самого в первую очередь придется учить науке о времени, а наука о времени в одном отдельном индивиде живет в одном дыхательном цикле. То есть, как только восстановит западный человек дыхание, у него появится время.