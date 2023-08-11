 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 20:00

Важливо для 339 млн осіб: названо ключові вправи, які покращують роботу легенів при астмі

Категорія: Новини / Корисні поради

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Йога и практики для контроля дыхания в сочетании с аэробной нагрузкой в особенности подходят для людей, страдающих астмой, и улучшают работу легких, согласно новому рецензируемому исследованию. Об этом сообщает News Medical, передает Фокус.

Результаты опубликованного исследования подчеркивают важность того, что соответствующие физические упражнения должны быть в планах по лечению астмы.

Полученные данные показали, насколько эффективными могут быть определенные упражнения для улучшения функции легких у взрослых, пояснил руководитель исследования Шуангтао Син, доцент Школы физического воспитания Хэнаньского педагогического университета в Китае.

"Дыхательные тренировки в сочетании с аэробными тренировками и йогой представляются в особенности полезными, так как потенциально предлагают возможности для эффективных подходов к лечению", — пояснил исследователь, добавив, что требуется расширить тестирование и провести рандомизированные контролируемые испытания для более полной оценки преимуществ физических упражнений для людей с астмой.

Астма — хроническое заболевание легких, — от которого страдают примерно 339 млн человек в мире. Среди симптомов, кашель, свистящее дыхание, одышка и стеснение в груди.

В прошлом считалось, что физические упражнения сопряжены с риском для людей с астмой: якобы это усугубляет острые приступы заболевания. Однако результаты недавних исследований показали, что физические упражнения могут наоборот улучшить дыхательную функцию и физическую работоспособность взрослых.

Однако отличия в подходах, связанные с разными случаями заболевания, затрудняют сравнение эффективности программ реабилитации.

В рамках текущего исследования проводится сетевой метаанализ: одновременно сравниваются результаты нескольких видов лечения в одном анализе.

Упражнения, полезные при астматических заболеваниях:

  • тренировка дыхания;
  • аэробная тренировка;
  • упражнения на релаксацию;
  • йога;
  • дыхательные практики в сочетании с аэробной тренировкой;

Все это приводило к улучшению показателей объема форсированного выдоха и форсированной жизненной емкости легких.

Напомним, что регулярный сон снижает риск развития астмы даже при генетической предрасположенности.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 