Около 900 украинских морпехов прошли обучение в Великобритании, где отрабатывали операции на воде на малых лодках и рейды на берег.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Морпехов тренировали военнослужащих Королевской морской пехоты и британские коммандос, программа при поддержке других партнеров продолжалась в Британии шесть месяцев.

Это те самые учения, которые премьер Британии Риши Сунак анонсировал во время визита президента Владимира Зеленского в Британию.

Среди прочего, коммандос учили украинских коллег проводить наводные операции в небольших лодках, в том числе с рейдами на берег. Это первое такое обучение, проведенное Британией для украинских военных.

"Эта учебная программа от элиты, британских коммандос, поможет Украине развивать свою морскую пехоту и расширит ее возможности выполнять операции на море", – отметил министр обороны Бен Уоллес.

Каждая группа проходила пятинедельную программу тренировки с физической подготовкой, тактикой, тактической медициной, отработкой планирования операций. Обучение включало также использование различного пехотного оружия – NLAW, Stinger, минометов, беспилотников для ведения разведки, уничтожения фортификаций противника с помощью взрывчатки.

Обучение завершалось заданием с планированием и выполнением рейдов в дневных и ночных условиях.

Среди людей, которые проходили учения, – много бывших гражданских без военного опыта, а также бойцы, которые уже имеют боевой опыт, но служили в других родах войск.

Кроме британцев, инструкторами были также морпехи из Нидерландов.

Всего с начала 2022 года в Британии в рамках учебной программы при поддержке многих союзников прошли обучение более 20 тысяч украинцев.

В начале 2023 года Британия пообещала продолжить программу и подготовить еще 20 тысяч бойцов.