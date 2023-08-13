Готовы ли вы предоставить свои биометрические данные в обмен на заветные токены?

Новый криптовалютный проект Worldcoin, одним из основателей которого является генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, готовит экспансию.

Как сообщил агентству Reuters топ-менеджер компании, создатель хайпового чат-бота ChatGPT намерен привлечь больше пользователей по всему миру для использования своей передовой технологии идентификации личности через сканирование радужной оболочки глаз.

Инновационный проект Worldcoin, стартовавший в июле, сканирует глазные яблоки людей в обмен на цифровой идентификатор, а в некоторых странах даже периодические дотации в токенах в рамках создания "идентификационной и финансовой сети".

" Мы стремимся создать самое большое финансовое и идентификационное сообщество, которое только возможно ", – заявил Рикардо Масиейра, генеральный менеджер по Европе компании Tools For Humanity, которая разрабатывает экосистему Worldcoin в Сан-Франциско и Берлине. 2,2 млн пользователей по всему миру?

Несмотря на недавнюю турбулентность в криптовалютном секторе, который пострадал от краха FTX – второй по величине криптобиржы в мире – и банкротства других крупных платформ, в Worldcoin утверждают, что 2,2 млн. пользователей прошли процедуру верификации.

Люди по всему миру охотно сканируют радужку глаза с помощью сферического устройства Orb, игнорируя опасения противников проекта, которые считают, что биометрические данные могут быть использованы не по назначению.

Мексика – одна из трёх десятков стран, где пользователи активно обзаводятся уникальным идентификатором World ID через сканирование глаз.

"Я немного нервничаю, потому что не знаю наверняка, что они будут делать с моими биометрическими данными и моей личной информацией. Но в то же время мне не терпится стать частью чего-то совершенно иного, частью изменений в экономике", – заявил Reuters Диего Ромеро, один из прошедших процедуру сканирования.

"Конфиденциальность не слишком меня беспокоит, – добавил другой житель Мехико Хосе Инчера. – Я думаю, что в эпоху цифровых технологий, в которую мы живём, неизбежно придётся делиться своей информацией. Имея iPhone или пользуясь любой социальной сетью, вы уже делитесь большим количеством данных. Разница с World ID не так уж велика, я думаю, что последнее даже более безопасно".

Рикардо Масиейра сообщил, что Worldcoin продолжит развертывание операций в Европе, Латинской Америке, Африке и "везде, где нас примут".

Всё ради людей

Сэм Альтман и гендиректор исследовательской лаборатории Tools for Humanity Алекс Блания утверждают, что амбиции проекта выходят далеко за пределы сферы цифровых валют.

"Мы считаем, что в случае успеха Worldcoin сможет значительно расширить экономические возможности, создать надёжное решение для различения людей и машин в Интернете с сохранением конфиденциальности, способствовать глобальным демократическим процессам и в конечном итоге проложить путь к безусловному базовому доходу, финансируемому ИИ ", – говорится в заявлении на сайте компании.

Социальная концепция, предполагающая выплаты каждому человеку определённой суммы денег без каких-либо условий, нашла активных сторонников среди влиятельных фигур Кремниевой долины. Многие видят в универсальном доходе способ "компенсировать" гражданам негативные последствия цифровой революции и роботизации экономики – сокращение традиционных рабочих мест и доходов.

Время скептиков

Смелые устремления Worldcoin не остались без внимания регулирующих органов и организаций, выступающие за защиту частной жизни. Многие из них высказывают опасения по поводу сбора и обработки данных Worldcoin, в том числе относительно того, дают ли пользователи "исчерпывающее и чёткое" согласие на передачу и хранение биометрической информации.

Баварское государственное управление по надзору за защитой данных (BayLDA) заявило, что начало расследование в отношении Worldcoin в ноябре 2022 года из-за опасений, что компания обрабатывает "конфиденциальные данные в огромных масштабах" с использованием новых технологий.

Надзорные органы Великобритании, Франции и Германии также заявили о том, что изучают проект.

В своем заявлении компания Worldcoin Foundation, базирующаяся на Каймановых островах, заявила, что соблюдает все законы, регулирующие обработку персональных данных, и будет продолжать сотрудничать с органами власти, запрашивающими информацию о практике защиты персональных данных.

На сайте Worldcoin говорится, что проект "полностью приватен" и что биометрические данные либо удаляются, либо хранятся в зашифрованном виде по желанию пользователей.

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