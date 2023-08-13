США могут свести гарантии безопасности для Европы к минимуму, - считает старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги Александер Герлах.

Как пишет FOCUS, Герлах заявил, что США на фоне внутриполитической борьбы перед президентскими выборами могут снизить поддержку Украины, а также свести к минимуму гарантии безопасности для Европы.

"США оказались перед дилеммой безопасности. Республиканцы призывают к пересмотру политики в отношении Украины и пугают растущим влиянием Китая. В разгар этих дебатов Европе необходимо переоценить свою роль. В частности, возникла перспектива вывода американских войск из Восточной Европы", – написал Герлах.

Он допустил, что двухпартийная борьба в США за демонстрацию более жесткой позиции по отношению к КНР, в конечном итоге спровоцирует войну, которую обе стороны якобы хотят предотвратить.

В связи с этим в ФРГ опасаются, что странам ЕС придется поддерживать Украину самостоятельно, хотя Европа в будущем и не станет совершенно безразличной для США.

"В ответ на ситуацию в Украине правительство ФРГ объявило о дополнительных инвестициях в размере $100 млрд в "больной" Бундесвер. США же на свою армию ежегодно тратят около $900 млрд. В связи с разными масштабами есть опасения, что пройдут годы, если не десятилетия, прежде чем Бундесвер снова покажет эффективность уровня времен холодной войны", – полагает Герлих.



