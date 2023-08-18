Фонд госимущества третий раз за месяц попытается продать Белгород-Днестровский порт. Для этого изменят формат аукциона. Как пишет LIGA.Бизнес, об этом сообщается на сайте Прозорро.Продажи.

Ранее порт пробовали реализовать в формате традиционного английского аукциона с постепенным повышением стартовой цены.

Гибридный голландский аукцион, назначенный на 23 августа, предусматривает пошаговое уменьшение стартовой цены лота, пока кто-то из участников не остановит снижение.

Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

Аукцион начинается даже без участников – есть возможность присоединиться после старта.

Отметим, что Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана и в условиях войны с апреля 2022 года используется Украиной как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах. В состав порта входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов, 47 транспортных средств и т.д.

Порт в Белгороде-Днестровском планировали приватизировать еще до начала войны. Он работал с убытком в пределах 24-29 млн грн в год и не приносил денег даже для выплаты зарплат работникам.

В конце концов только за полгода 2022 года предприятие обработало больше грузов, чем за последние три года в целом.

Запланированный на 15 августа уже шестой аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена лота составила 92,45 млн грн – половину от первоначальной. Предыдущие торги по приватизации Белгород-Днестровского морского порта 7 августа не прошли по той же причине.

Впервые ФГИ выставлял на приватизацию Белгород-Днестровский порт в начале марта, но аукцион признали несостоявшимся. После этого стартовую цену порта снизили вдвое – со 187,6 млн грн до 93,8 млн грн.

На втором аукционе ООО "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева предложило за порт 220 млн грн, но так и не перевело деньги. Фонд признал аукцион по продаже порта несостоявшимся.

Аукционы, назначенные на 6 июня и 14 июня, не состоялись из-за отсутствия участников, несмотря на снижение цены.

Напомним, что 2020 году Украина впервые начала сдавать морские порты в концессию – это были Николаевский порт "Ольвия" и Херсонский морской торговый порт. В том же году Министерство инфраструктуры сообщило, что хочет продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

17 января 2023 года состоялся первый аукцион по продаже морского порта – им стал Усть-Дунайск.

11 августа Кабмин согласовал реорганизацию ГП "Херсонский морской торговый порт". По предложению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Херсонский порт присоединят к государственному предприятию "Стивидорная компания "Ольвия" в Николаеве.