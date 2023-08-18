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16-08-2023, 16:00

Англія перемогла Австралію - 3:1 і вийшла у фінал ЧС з футболу серед жінок, де зіграє з Іспанією

Категорія: Новини / Спорт

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Сборная Англии победила команду Австралии со счетом 3:1 и вышла в финал ЧМ по футболу среди женщин, где встретится с командой Испании

Действующие чемпионки Европы футболистки сборной Англии встретятся с командой Испании в финале чемпионата мира среди женщин. В среду в полуфинале в Сиднее они со счетом 3:1 победили одну из хозяек турнира сборную Австралии. 

Англичанки открыли счет благодаря красивому удару в девятку Эллы Тун на 36-й минуте. На это на 63-й минуте ответила австралийская звезда Сэм Керр - не менее великолепным ударом после одиночного рейда. Однако Лорен Хемп и Алессия Руссо принесли победу "львицам", для которых предстоящий финал Кубка мира в Сиднее в воскресенье станет первым в истории, как и для испанок, победивших во вторник шведок со счетом 2:1.




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