При переходе автоматической межпланетной станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла некая "нештатная ситуация", и маневр не был выполнен, сообщили 19 августа в "Роскосмосе".

"В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты группы управления проводят анализ ситуации", – заявили в Роскосмосе. Другие подробности не сообщаются.

В РФ отправку станции "Луна-25" называют "первой в современной истории миссией России" на Луну. На самом деле указанная станция является модернизированной станцией "Луна-25-а", которая была отправлена, но не долетела до цели в конце 70-х. Предыдущая станция "Луна-24" была успешно запущена в 1976 году Советским Союзом. Посадка "Луны-25" на поверхность естественного спутника Земли ожидалась 21 августа; предполагается, что аппарат доставит на Луну луноход, миссия которого продлится в течение года.





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