Глава МИД ФРГ оправдала атаки украинских дронов на Москву

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о легитимности атак украинских дронов на Москву.

"Россия напала на Украину, и Украина защищается в рамках международного права", – заявила она на сегодняшней пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цакхна в Берлине, передает "Радио Свобода".

Кроме того, политик партии "Союз 90-х/Зеленые" разъяснила причины промедления с поставками Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Бербок подчеркнула, что необходима интенсивная проверка возможности передачи этого вида оружия. По её словам, за прошедшие полтора года часто оказывалось, что недостаточно просто давать обещания. Необходимо также обеспечить возможность наискорейшего их выполнения, отметила министр иностранных дел ФРГ. Политик также заявила, что для поставки ракет Taurus необходимо прояснить и некоторые технические детали.

Бербок также указала на необходимость помочь Украине преодолеть "огромный пояс минных полей, которые создала Россия, прежде всего на востоке страны". Над этим, по её словам, в настоящее время ведется интенсивная работа.