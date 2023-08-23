Индийские ученые планируют в среду осуществить посадку космического модуля на Луну в надежде стать первой страной, которой удастся успешно достичь Южного полюса спутника Земли, пишет «Голос Америки».

Индия предпримет попытку через несколько дней после того, как российская межпланетная станция «Луна-25», которая также направлялась к малоисследованному Южному полюсу, разбилась, столкнувшись с Луной.

Индийская организация космических исследований во вторник выразила оптимизм по поводу своей лунной миссии.

«Миссия идет по графику. Системы проходят регулярные проверки. Плавный полет продолжается», – заявила организация в социальной сети Х.

Это вторая попытка Индии достичь Южного полюса: четыре года назад индийский посадочный модуль разбился при сближении с Луной.

Если миссия завершится успешно, Индия станет четвертой страной, совершившей так называемую «мягкую посадку» на Луне.

Ранее это удалось США, Китаю и Советскому Союзу, однако ни одна из этих миссий не прилунялась в районе Южного полюса.