Крупнейшие развивающиеся страны пригласили Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты присоединиться к их боку. Это будет первое расширение БРИКС с 2010 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Как отмечает агентство Reuters, решение направлено на усиление влияния блока, который пообещал отстаивать так называемый "Глобальный Юг".
Расширение может также открыть путь десяткам заинтересованных стран, стремящихся к вступлению в БРИКС, в то время, когда геополитическая поляризация стимулирует усилия Пекина и Москвы превратить БРИКС в жизнеспособный противовес Западу.
Саммит БРИКС
Дебаты по поводу расширения заняли первое место в повестке дня трехдневного саммита, проходящего в Йоханнесбурге. И хотя все члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) публично выразили поддержку расширению блока, среди лидеров возникли разногласия по поводу того, насколько и как быстро.
Несмотря на то, что в БРИКС проживает около 40% мирового населения и четверть мирового валового внутреннего продукта, неспособность членов БРИКС прийти к последовательному видению блока уже давно привела к тому, что он потерял свой вес как глобальный политический и экономический игрок.
По словам южноафриканских чиновников, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, а 22 официально обратились с просьбой о вступлении.
Они представляют собой разрозненный пул потенциальных кандидатов, мотивированных в основном желанием уравнять глобальное игровое поле, которое многие считают настроенным против них, и привлеченными обещанием БРИКС сбалансировать глобальный порядок.
Аббревиатура БРИК была придумана в 2001 году Джимом О'Нилом, в то время главным экономистом Goldman Sachs, чтобы подчеркнуть быстрый экономический рост этих стран. Южную Африку пригласили присоединиться в 2010 году. Но БРИКС не удалось добиться своего веса как группы. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира и на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.
Уровень жизни в странах БРИКС несопоставим со странами "Большой семерки", где люди богаче в несколько раз. К примеру, ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в Китае - 12 тысяч.