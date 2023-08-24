Днем в четверг 24 августа, в 13:00 по местному времени (7.00 по Москве и 04.00 по Гринвичу) Япония начала медленный сброс более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС Фукусима в Тихий океан, пишет Би-Би-Си.

Этот сброс стал первым из четырех, запланированных на период до конца марта 2024 года. Весь процесс займет не менее 30 лет.

Атомная станция «Фукусима-Дайичи» была выведена из строя в результате мощного землетрясения и цунами, унесших жизни около 18 тысяч человек в марте 2011 года.

Цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9.0, затопило три реактора АЭС «Фукусима-1». Это событие считается самой страшной ядерной катастрофой в мире со времен Чернобыля.

В целом система безопасности АЭС сработала по плану. Но частичное разрушение системы охлаждения и сбой в подаче электроэнергии привели к необратимым процессам на трех самых старых реакторах, введенных в эксплуатацию в 1970-1974 годах.

С тех пор компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) собрала в коллекторы 1,34 млн тонн воды, использовавшейся для аварийного охлаждения этих реакторов, а также грунтовых вод и дождевой воды, просочившейся внутрь. Ежедневно в коллекторы попадает около 100 тысяч литров воды.

Собранная вода, которой можно было бы наполнить почти 540 олимпийских бассейнов, хранится в тысяче стальных контейнеров на площадке у побережья, и, по словам властей, там не осталось места.

В 2021 году после многолетних обсуждений японские власти решили сбрасывать воду из резервуаров в море после очистки.

Японское правительство примет «соответствующие меры, включая немедленное прекращение сброса», если в воде будут обнаружены необычно высокие концентрации радиоактивных материалов, говорится заявлении миссии Японии при МАГАТЭ.

Оператор станции TEPCO утверждает, что специальная система фильтрации удалила все радиоактивные элементы, включая цезий и стронций. Однако тритий — радиоактивный изотоп водорода, — остался неотфильтрованным.

В своем последнем заявлении опубликованном уже после начала сброса, МАГАТЭ отметила, что концентрация трития в выбросах воды на «Фукусиме» значительно ниже «эксплуатационного максимума в 1500 беккерелей на литр».

Это в 40 раз ниже японского национального стандарта безопасности по уровню трития в воде и примерно в семь раз ниже безопасного предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды (10 000 беккерелей на литр).

АЭС расположена рядом с рыболовецким портом, и большинство протестов связаны с потенциальной опасностью заражения радиоизотопами людей, использующих рыбу и морепродукты в пищу. Заверения ученых, что опасности нет, убедили далеко не всех

«МАГАТЭ пришло к выводу, - говорится в официальном заявлении Генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси, - что подход и действия Японии по сбросу очищенной воды соответствуют имеющимся международным стандартам безопасности. Кроме того, МАГАТЭ отмечает, что контролируемые постепенные сбросы очищенной воды в море... окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

Другие ученые также поддержали этот план. «Сброшенная вода будет каплей в океане, как по объему, так и по радиоактивности. Нет никаких доказательств того, что эти крайне низкие уровни радиоизотопов окажут вредное воздействие на здоровье», — заявил эксперт по молекулярной патологии Джерри Томас, консультировавший МАГАТЭ по ситуации на «Фукусиме».

Тони Хукер, эксперт по ядерной энергии из Университета Аделаиды, заявил, что уровень трития значительно ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения предела для питьевой воды в 10 000 Бк/л.

«Тритий регулярно выбрасывается с атомных электростанций в водотоки по всему миру, — сказал Хукер агентству AFP. — В течение нескольких десятилетий не найдено никаких доказательств его пагубного воздействия на окружающую среду или здоровье».

Тритий считается относительно безвредным, поскольку его излучение недостаточно энергично, чтобы проникать через кожу человека. Однако при попадании в организм в достаточных количествах (которые, правда, заметно выше, чем содержание трития в очищенной воде), он может повышать риск развития рака, о чем говорилось в 2014 году в статье в журнале Scientific American.

Ядерная дилемма Японии

Протесты в Токио

В 2011 году катастрофа на «Фукусиме» вызвала антиядерные протесты по всей стране. Для того, чтобы охладить кипящие страсти, правительство Японии остановило все атомные электростанции.

Этот шаг предсказуемо привел к росту цен на электроэнергию, и тогдашний руководитель компании TEPCO, владеющей АЭС, предупредил, что цены будут расти и дальше.

Ядерная энергетика остается темой, вызывающей глубокие разногласия в стране, учитывая печальное прошлое атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Однако с течением времени после аварии на «Фукусиме» настроения в обществе стали постепенно менятся, и многие парламентарии теперь настаивают на том, что надо перезапустить атомные электростанции.

Япония планирует полностью отказаться от углеводородного топлива к 2050 году. В этом есть и чисто практическая выгода, поскольку на сегодняшний страна в значительной степени все еще зависит от ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и сжиженный природный газ, большая часть которых импортируется из-за границы и уязвима к изменениям рыночных цен.

Возражения и протесты

Протестующие против сброса воды в Южной Корее использовали для демонстрации муляжи рыб со значком радиоактивности

В соседних странах решение о сбросе воды было воспринято без удовольствия. Например, многие жители Южной Кореи, особенно студенческие союзы и те, кто живет рыболовным промыслом, устраивают демонстрации, и критикуют правительство за его, как им представляется, попустительский подход к действиям Японии.

Правительство президента Юн Сук Ёля не высказало официальных возражений против планов Японии. Сейчас политика Сеула направлена на укрепление отношений с Токио, поэтому во вторник, 22 августа, он заявил, что «уважает» выводы МАГАТЭ.





Однако такой подход вызвал возмущение южнокорейской общественности. Согласно недавнему опросу, 80% корейцев обеспокоены выбросом воды.

Полка с морепродуктами в Гонконге. Перед сбросом воды большинство его жителей кинулись покупать и поедать морепродукты из Японии, на которые со дня первого сброса воды введен запрет

Китай обвинил Японию в том, что она обращается с океаном как с канализацией и сразу после начала сброса воды запретил весь импорт японской рыбы и морепродуктов.

При этом эксперты говорят, что опасения по поводу воздействия очищенной воды на морепродукты «не имеют никаких научных доказательств».

Марк Форман, доцент кафедры ядерной химии в Швеции, ранее заявлял, что те, кто ест морепродукты, будут подвергаться только «малым» дозам радиации — в диапазоне от 0,0062 до 0,032 микроЗв (Зв - Зиверт, единица измерения ионизирующего излучение) в год.

Однако люди могут безопасно подвергаться воздействию радиации в десятки тысяч раз большей – до 1000 микроЗв в год.

Джерри Томас, бывший профессор кафедры молекулярной патологии Имперского колледжа Лондона, на вопрос, окажется ли под угрозой заражения вся морская пищевая цепь, однозначно сказал: «Ответ на этот вопрос — категорическое «нет!»