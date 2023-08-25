Глава Главного управления разведки Минобороны Украины признал, что ошибся с прогнозами относительно сроков деоккупации Крыма, но заверил, что продвижение есть. Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Крым.Реалии, передает Фокус.
"Да, выпали из графика. Надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", — сказал Буданов.
Он добавил, что его прогнозы базируются на фактах, цифрах, ходе событий на поле боя.
Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что морские дроны — эффективное оружие для сдерживания врага, несмотря на то, что из 100% до цели добираются лишь 30%.
Ранее Кирилл Буданов сказал, что операция ГУР по переманиванию российского вертолета — лучшая спецопеация разведки за всю историю независимости Украины.