Индийский луноход «Прагъян», успешно прилунившийся у южного полюса, съехал с платформы посадочного модуля и сделал первые «шаги» по поверхности спутника Земли.

«Индия прогулялась по Луне!» — поделились радостью сотрудники космического агентства страны ISRO, пишет Би-Би-Си.

В среду Индия стала четвертой страной (после США, СССР и Китая), которой — пусть и не с первого раза — удалось совершить на Луне мягкую посадку.

При этом стоимость миссии в несколько раз ниже, чем у американских аналогов. Посадка на Луне обошлась индийским властям даже чуть дешевле, чем производство голливудского блокбастера «Притяжение».

Триумф индийской науки выглядит особенно убедительным на фоне аналогичной попытки «Роскосмоса», где в воскресенье пытались повторить собственный успех полувековой давности.

Однако попытка россиян успехом не увенчалась. Связь с «Луной-25» пропала на стадии спуска модуля к поверхности, и аппарат был утерян.

За 25-й «Луной» в программе «Роскосмоса» на очереди 26-я (орбитер) и 27-я (луноход)

Посадка индийского модуля проходила при поддержке «лунного спутника» — индийского же орбитера «Чандраян-2».

За счет этого связь с аппаратом была значительно более устойчивой, и его удалось выровнять уже перед финальным касанием лунной поверхности.

«Чандраян» — общее название индийской лунной программы — на санскрите означает «лунный корабль».

«Прагъям», позывной лунохода — «познание» или «мудрость».

«Викрам», имя спускового модуля, можно перевести как «доблесть».

Впрочем, назван аппарат в честь индийского ученого Викрама Сарабхая, которого в стране считают отцом-основателем космического агентства ISRO.

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки

Вес индийского лунохода — всего 26 кг.

Ему предстоит несколько дней путешествовать по лунной поверхности, аккуратно объезжая встречающиеся на пути кратеры и камни.

Научных инструментов у аппарата два, и их задача — анализ грунта с лунной поверхности.

При помощи этого анализа ученые попытаются лучше понять, какие минералы присутствуют в реголите, и изучить химический состав почвы.

Как и в ходе посадки, связь с аппаратом будет поддерживаться через орбитер «Чандраян-2».

Как сообщили в пресс-службе ISRO, двигаться луноход будет со скоростью порядка 1 см в секунду.

За собой аппарат будет оставлять полосы с «автографом»: на всех шести колесах ровера оттиснут логотип и эмблема ISRO.

Чем займется «Прагъян»

Посадку специально рассчитывали так, чтобы она совпала с началом лунного дня — он на Луне длится около двух недель. Таким образом у посадочного модуля и марсохода будет 14 дней солнечного света для зарядки своих батарей.

С наступлением ночи они разряжаются и перестают работать. Пока неясно, удастся ли их перезарядить с наступлением следующего дня.

На Луне ученые надеются найти редкие и важные минералы, но одна из основных целей «Чандраян-3» — поиск воды.

Есть версия, что лед мог сохраниться в огромных кратерах в районе южного полюса, которые постоянно находятся в тени.

В будущем вода сможет не только поддерживать лунную инфраструктуру.

При помощи электролиза ее можно разложить на чистые кислород и водород, которые подходят для заправки ракетных двигателей.