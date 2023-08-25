Индийский луноход «Прагъян», успешно прилунившийся у южного полюса, съехал с платформы посадочного модуля и сделал первые «шаги» по поверхности спутника Земли.
«Индия прогулялась по Луне!» — поделились радостью сотрудники космического агентства страны ISRO, пишет Би-Би-Си.
В среду Индия стала четвертой страной (после США, СССР и Китая), которой — пусть и не с первого раза — удалось совершить на Луне мягкую посадку.
При этом стоимость миссии в несколько раз ниже, чем у американских аналогов. Посадка на Луне обошлась индийским властям даже чуть дешевле, чем производство голливудского блокбастера «Притяжение».
Триумф индийской науки выглядит особенно убедительным на фоне аналогичной попытки «Роскосмоса», где в воскресенье пытались повторить собственный успех полувековой давности.
Однако попытка россиян успехом не увенчалась. Связь с «Луной-25» пропала на стадии спуска модуля к поверхности, и аппарат был утерян.
Посадка индийского модуля проходила при поддержке «лунного спутника» — индийского же орбитера «Чандраян-2».
За счет этого связь с аппаратом была значительно более устойчивой, и его удалось выровнять уже перед финальным касанием лунной поверхности.
«Чандраян» — общее название индийской лунной программы — на санскрите означает «лунный корабль».
«Прагъям», позывной лунохода — «познание» или «мудрость».
«Викрам», имя спускового модуля, можно перевести как «доблесть».
Впрочем, назван аппарат в честь индийского ученого Викрама Сарабхая, которого в стране считают отцом-основателем космического агентства ISRO.
Вес индийского лунохода — всего 26 кг.
Ему предстоит несколько дней путешествовать по лунной поверхности, аккуратно объезжая встречающиеся на пути кратеры и камни.
Научных инструментов у аппарата два, и их задача — анализ грунта с лунной поверхности.
При помощи этого анализа ученые попытаются лучше понять, какие минералы присутствуют в реголите, и изучить химический состав почвы.
Как и в ходе посадки, связь с аппаратом будет поддерживаться через орбитер «Чандраян-2».
Как сообщили в пресс-службе ISRO, двигаться луноход будет со скоростью порядка 1 см в секунду.
За собой аппарат будет оставлять полосы с «автографом»: на всех шести колесах ровера оттиснут логотип и эмблема ISRO.
Чем займется «Прагъян»
Посадку специально рассчитывали так, чтобы она совпала с началом лунного дня — он на Луне длится около двух недель. Таким образом у посадочного модуля и марсохода будет 14 дней солнечного света для зарядки своих батарей.
С наступлением ночи они разряжаются и перестают работать. Пока неясно, удастся ли их перезарядить с наступлением следующего дня.
На Луне ученые надеются найти редкие и важные минералы, но одна из основных целей «Чандраян-3» — поиск воды.
Есть версия, что лед мог сохраниться в огромных кратерах в районе южного полюса, которые постоянно находятся в тени.
В будущем вода сможет не только поддерживать лунную инфраструктуру.
При помощи электролиза ее можно разложить на чистые кислород и водород, которые подходят для заправки ракетных двигателей.
Таким образом планируется заправлять космические корабли, направляющиеся на Марс и в другие отдаленные пункты назначения.