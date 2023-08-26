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Сьогодні, 14:00

Майже все про владу

Категорія: Новини / Загадки, проекти, відкриття


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Тема власти всегда будет волновать людей. Новые технологии владения, сохранения и перераспределения имущества потребуются и в ХХI веке. В этом фильме мы приоткроем завесу реальности.

Ну, во-первых, власть — это следующий более высокий эволюционный уровень стремления к безопасности.

Во-вторых, покажем - откуда власть берется, что является ее источниками.

В-третьих продемонстрируем, что существуют разные виды власти, которые по-разному проявляются и имеют собственные источники и закономерности проявления. Зная эти закономерности, не надо быть пророком, чтобы предвидеть будущее, ими вызванное.

Начнем с вопроса: что первично - власть или политика?




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