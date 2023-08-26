Тема власти всегда будет волновать людей. Новые технологии владения, сохранения и перераспределения имущества потребуются и в ХХI веке. В этом фильме мы приоткроем завесу реальности.

Ну, во-первых, власть — это следующий более высокий эволюционный уровень стремления к безопасности.

Во-вторых, покажем - откуда власть берется, что является ее источниками.

В-третьих продемонстрируем, что существуют разные виды власти, которые по-разному проявляются и имеют собственные источники и закономерности проявления. Зная эти закономерности, не надо быть пророком, чтобы предвидеть будущее, ими вызванное.

Начнем с вопроса: что первично - власть или политика?