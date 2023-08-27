В поселке Захаровка, Раздельнянский район Одесской области, два подростка "нашли салют в виде цилиндра" и подожгли его. Как рассказали в полиции, после этого детей пришлось госпитализировать.

Потерпевшие 13 и 15 лет получили термохимические ожоги ІІ степени и попали в больницу. Как рассказали правоохранители, друзья играли недалеко от дома, и нашли пиротехническое изделие. Когда подростки подожгли его, цилиндр взорвался. Дети побежали домой и рассказали родителям, а взрослые вызвали "скорую". Оказалось, что приятели получили ожоги лица и рук. Но сейчас жизни пациентов, как сообщают медики, ничто не угрожает.

Полиция призвала родителей объяснять детям, что "любые находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и т.п., трогать нельзя, так как в стране идет война".





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