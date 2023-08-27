Между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой - так называемые "вышки Бойко", сообщает британская разведка.

Источник: Минобороны Великобритании от 27 августа, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отмечают, что эти платформы не только "контролируют ценные углеводородные ресурсы" но, как и остров Змеиный на западе, также "могут использоваться как базы передового развертывания, вертолетные площадки и для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия".

Разведка напомнила, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

"После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым Россией. И РФ, и Украина также периодически захватывали их своими войсками", – говорится в сводке.

Напомним: