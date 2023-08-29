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Кабмін розширив Національний перелік ліків

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Кабинет министров принял решение о расширении перечня лекарств, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Новые добавленные препараты включают противовирусное средство "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", используемое для лечения сердечной недостаточности.

Кроме того, внесены изменения в формы дозирования препаратов "Эверолимус" и "Омепразол".

Нацперечень основных лекарственных средств включает в себя набор безопасных и эффективных препаратов, предназначенных для лечения распространенных заболеваний в Украине. Это позволяет обеспечить доступ пациентов к необходимым лекарствам, указанным в перечне, в рамках медицинского обслуживания.

Определение списка лекарств и медицинских средств, подлежащих возмещению в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, осуществляется Министерством здравоохранения.

На сегодняшний день Национальный перечень включает 411 лекарственных средств, в том числе 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и 23 медицинских изделия.

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