Интервью с Максом Бужанским (тг-канал: https://t.me/MaxBuzhanskiy)
00:00 Антикоррупционная верхушка отправилась в США
3:00 Системность борьбы с коррупции. Результат все дальше!
6:00 Погоня за ХАЙПОМ!
8:03 Что сказал Зеленский? Коррупция и госизмена
10:15 Сажать в СИЗО по подозрению в коррупции нельзя
12:12 Бессрочное следствие - это абсурд!
14:55 Торг за Крым и внезапное окончание войны
17:10 Обществу нужны победы. Триумф ради триумфа
19:00 Лучшее интервью Зеленского за всю каденцию
20:40 Конец практики хейта. Помощь армии не индульгенция от налогов
22:40 Деньги из ОТГ отдадут ВСУ
26:45 Не надо самодеятельности!
28:10 Пари Резникова. Злосчастные куртки
31:50 Резников встретится со слугами
33:40 Черная Рада - плохой ПУТЬ!
34:35 Выборы в 2024 году. Зеленский и Грэм.
38:30 Выборы и война взаимоисключающие вещи
41:55 Конспирология в испанской прессе
45:55 Инвестиции США в войну и кандидат Рамасвами
50:15 Выборы на чужие деньги 52:50 Сытый голодному не товарищ
54:10 Папа Римский и российская молодежь
58:15 Престол запятнал себя нацизмом
1:01:30 Куда достреливает история?
1:06:20 Тотальная мобилизация Резникова: будет или нет?
1:08:00 Отношение к ветеранам
1:09:15 Автоматический факт состояния войны
1:10:55 Правовой режим военного положения
1:12:30 Мода на вернувшихся с фронта с ТЦК
1:14:40 Закон - спасательный круг
1:17:25 Тотальная мобилизация будет?