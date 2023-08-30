Интервью с Максом Бужанским (тг-канал: https://t.me/MaxBuzhanskiy)

00:00 Антикоррупционная верхушка отправилась в США

3:00 Системность борьбы с коррупции. Результат все дальше!

6:00 Погоня за ХАЙПОМ!

8:03 Что сказал Зеленский? Коррупция и госизмена

10:15 Сажать в СИЗО по подозрению в коррупции нельзя

12:12 Бессрочное следствие - это абсурд!

14:55 Торг за Крым и внезапное окончание войны

17:10 Обществу нужны победы. Триумф ради триумфа

19:00 Лучшее интервью Зеленского за всю каденцию

20:40 Конец практики хейта. Помощь армии не индульгенция от налогов

22:40 Деньги из ОТГ отдадут ВСУ

26:45 Не надо самодеятельности!

28:10 Пари Резникова. Злосчастные куртки

31:50 Резников встретится со слугами

33:40 Черная Рада - плохой ПУТЬ!

34:35 Выборы в 2024 году. Зеленский и Грэм.

38:30 Выборы и война взаимоисключающие вещи

41:55 Конспирология в испанской прессе

45:55 Инвестиции США в войну и кандидат Рамасвами

50:15 Выборы на чужие деньги 52:50 Сытый голодному не товарищ

54:10 Папа Римский и российская молодежь

58:15 Престол запятнал себя нацизмом

1:01:30 Куда достреливает история?

1:06:20 Тотальная мобилизация Резникова: будет или нет?

1:08:00 Отношение к ветеранам

1:09:15 Автоматический факт состояния войны

1:10:55 Правовой режим военного положения

1:12:30 Мода на вернувшихся с фронта с ТЦК

1:14:40 Закон - спасательный круг

1:17:25 Тотальная мобилизация будет?