"Соединенные Штаты и Украина, будучи двумя ведущими мировыми экспортерами зерна, гордятся своей ролью в обеспечении мира продовольствием.

Этот меморандум закрепляет поддержку украинского народа в защите своей свободы и создает альянс с нашими украинскими партнерами, который сосредотачивается на нашей общей миссии - обслуживать клиентов по всему миру и создавать экономическое процветание для наших общин", - заявил гендиректор порта Южной Луизианы Пол Мэтьюз.