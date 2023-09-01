Изменения с сентября 2023 года не будут глобальными, а будут касаться скорее отдельных категорий украинцев, в частности, внутренне перемещенных лиц. Также несколько изменений будут касаться транспорта – поездов и пересекающего границу пассажирского транспорта.

ЭП рассказывает более подробно, что изменится для украинцев с сентября.

Новые правила выплат для ВПЛ

С 1 сентября некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут лишать ежемесячного пособия от государства. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 11 июля.

Так, право на выплаты теряют те, кто после вступления в силу постановления:

приобрел транспортное средство, возраст которого менее 5 лет (кроме автомобилей, купленных волонтерами для нужд обороны Украины);

купил на сумму более 100 тыс грн квартиру, дом или земельный участок (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс грн;

приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

имеет в собственности жилье, расположенное на территориях, где не совершаются боевые действия и не временно оккупированные (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что в случае несогласия человек может оспорить решение о прекращении выплат.

Выплаты пособия внутренне перемещенным лицам производят 15 и 28 числа каждого месяца.

Изменения для транспорта

С 1 сентября изменятся правила пересечения границы для пассажирских перевозчиков.

Если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы станет невозможным.

Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, дополнительно предоставлять сертификат не нужно.

Кроме этого, с 1 сентября к заявлению на получение лицензии на пассажирские перевозки следует также добавлять следующие подтверждающие документы:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средств;

заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление.

Еще одно изменение в работе транспорта касается международных поездов. Так, с 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле.

Поэтому временно отменят (с 7 сентября по 6 октября) поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль.

Также в сентябре по пятницам и субботам будут курсировать только два поезда Интерсити+:

действующий №705/706 Киев – Перемышль;

новый №707/708 Киев – Перемышль.

Вместе с тем, на этот период другие Интерсити в Перемышль отменят.

Чтобы компенсировать изменения, с 3 сентября "Укрзализныця" назначила новый поезд №119/120 Киев – Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в этот польский город.

Из Киева он будет отправляться в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27. Далее пассажиры могут пересесть на польский поезд IC 21100 Хелм – Варшава.

Из Хелма поезд будет отправляться в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная в 06:05 - Хелм в 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Отмена агроблокады Украины

Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября, ведь тогда истекает срок действия ограничений.

Польский президент Анджей Дуда считает, что Украина и Европейский Союз должны вернуть регулярный товарооборот без ограничений, ранее введенных по требованию Варшавы.

Однако не все страны ЕС поддерживают такую позицию. В частности, Румыния будет просить Евросоюз продлить ограничение украинского агроимпорта до конца года.

Почему вводили ограничения? Дело в том, что ряд стран в апреле заявил о дестабилизации внутренних аграрных рынков из-за сельскохозяйственной продукции из Украины, которая должна проходить транзитом в третьи страны, но часто оставалась внутри страны, через которую осуществляется экспорт.

В частности, Польша, Венгрия, Болгария и Словакия запретили импорт на свою территорию сельскохозяйственной продукции, которая происходит с территории Украины или импортируется из нее.

Со 2 мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения в эти страны.

Завершение обмена монет

В сентябре истекает срок действия, за который украинцы могут обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами.

Обменять монеты можно бесплатно и без ограничений на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и отделениях уполномоченных банков:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Райффайзен Банк";

"ПУМБ".

Сумма денег для обмена должна быть кратна 10 копейкам.