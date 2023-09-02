В ближайшие выходные состоятся матчи очередных туров национальных футбольных чемпионатов в топ-лигах - Англии, Германии, Испании и Италии, а также в украинской Премьер-лиге. В частности, в итальянской Серии А пройдут суперматчи “Рома” - “Милан” и “Наполи” - “Лацио”. Также в этот насыщенный уик-энд пройдут очередные матчи чемпионата мира по баскетболу и чемпионата Европы по волейболу.

Vesti.ua собрали полный календарь крупнейших событий в спортивном мире - гид по телетрансляциям.

ФУТБОЛ

01.09

19.30 “Сассуоло” - “Верона”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 1

19.30 “Фортуна” - “Карлсруэ”, чемпионат Германии, 2-я Бундеслига, Setanta Sports +

20.30 “Кадис” - “Вильярреал”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 2

21.30 “Боруссия” (Дортмунд) - “Хайденхайм”, чемпионат Германии, Setanta Sports +

21.45 “Рома” - “Милан”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 1

23.00 “Альмерия” - “Сельта”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 2

22.00 “Нант” - “Олимпик”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 3

22.00 “Лутон” - “Вест Хэм”, чемпионат Англии, Setanta Sports

02.09

13.00 “Минай” - “Шахтер”, чемпионат Украины, спорт 1

14.30 “Шеффилд” - “Эвертон”, чемпионат Англии, Setanta Sports

14.30 “Сандерленд” - Саутгемптон”, чемпионат Англии, Setanta Sports +

15.00 “Полесье” - “Оболонь”, чемпионат Украины, Megogo

15.00 “Реал Сосьедад” - “Гранада”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

16.15 МТК - ДВТК, чемпионат Венгрии, спорт-1

17.00 “Ворскла” - “Александрия”, чемпионат Украины, Megogo

17.00 “Челси” - “Ноттингем Форрест”, чемпионат Англии, Setanta Sports

17.15 “Реал” - “Хетафе”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

17.30 “Каса Пиа” - “Риу Аве”, чемпионат Португалии, Megogo Футбол 2

18.00 “Брест” - “Ренн”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 3

19.30 “Алавес” - “Валенсия”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

19.30 “Болонья” - “Кальяри”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 2

19.30 “Боруссия” (Менхенгладбах) - “Бавария”, чемпионат Германии, Setanta Sports

19.30 “Брайтон” - “Ньюкасл”, чемпионат Англии, Setanta Sports +

20.00 “Фамаликан” - “Фаренсе”, чемпионат Португалии, Megogo Футбол 3

20.30 “Райндорф” (Альтах) - “Штурм”, чемпионат Австрии, спорт-1

21.45 “Наполи” - “Лацио”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 1

22.00 “Бенфика” - “Витория Гимарайнш”, чемпионат Португалии, Megogo Футбол 2

22.00 “Монако” - “Ланс”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 3

03.09

13.00 “Днепр-1” - ЛНЗ, чемпионат Украины, УНИАН-ТВ

13.15 “Утрехт” - “Фейенорд”, чемпионат Нидерландов, Setanta Sports +

14.00 “Тулуза” - “Клермон”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 2

14.00 “Рейнджерс” - “Селтик”, чемпионат Шотландии, Setanta Sports

15.00 “Жирона” - “Лас-Пальмас”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

15.15 “Мезекведеш” - “Академия Пушкаша”, чемпионат Венгрии, спорт-1

16.00 “Лилль” - “Монпелье”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 2

16.00 “Гавр” - “Лорьян”, чемпионат Франции, Megogo Футбол 3

16.00 “Ливерпуль” - “Астон Вилла”, чемпионат Англии, Setanta Sports

17.00 “Колос” - “Кривбасс”, чемпионат Украины, Megogo

17.15 “Мальорка” - “Атлетик”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

18.00 “Витесс” - АЗ, чемпионат Нидерландов, Setanta Sports +

18.00 “Зальцбург” - “Рапид” (Вена), чемпионат Австрии, спорт-2

18.30 “Унион” - “РБ Лейпциг”, чемпионат Германии, Setanta Sports

19.00 “Рух” - “Металлист-1925”, чемпионат Украины, спорт-1

19.30. “Интер” - “Фиорентина”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 1

19.30 “Атлетико” - “Севилья”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 2

19.30 “Торино” - “Дженоа”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 3

21.45 “Лион” - ПСЖ, чемпионат Франции, Megogo Футбол 2

21.45 “Эмполи” - “Ювентус”, чемпионат Италии, Megogo Футбол 3

22.00 “Осасуна” - “Барселона”, чемпионат Испании, Megogo Футбол 1

БАСКЕТБОЛ

02.09

14.05 Япония - Кабо-Верде, чемпионат мира, XSport

03.09

16.30 Испания - Канада, чемпионат мира, XSport

ХОККЕЙ

01.09

20.00 “Шеллефтео АИК” - “Ред Булл Зальцбург”, Лига чемпионов, XSport

02.09

19.00 “Кошице” - “Женева Серветт”, чемпионат Швейцарии, XSport

03.09

19.00 “Шеллефтео АИК” - “Динамо” (Пардубице), Лига чемпионов, XSport

ГАНДБОЛ

03.09

16.00 “Магдебург” - “Фленсбург-Хандевитт”. Чемпионат Германии. XSport +

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

03.09

17.30 WACT Silver. ISTAF в Берлине, Германия. спорт-1

АВТОСПОРТ

02.09

17.00 Формула-1. Этап 15. Гран-при Италии. Квалификация. Setanta Sports +

03.09

16.00 Формула-1. Этап 15. Гран-при Италии. Гонка. Setanta Sports +

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

02.09

22.00 UFC Fight Night в Париже (Франция). Сириль Ган - Сергей Спивак. Setanta Sports +

КОННЫЙ СПОРТ

03.09

13.00 Конкур. Чемпионат Европы в Италии, XSport