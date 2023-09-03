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00:00 Подозрение Коломойскому

2:30 Показуха, мол, неприкосновенных нет

4:05 Дымовая завеса, чтобы спрятать Резникова

6:05 Компромат США нужно перебить

7:45 Сигнал другим олигархам

9:14 У Коломойского все будет ХОРОШО!

11:40 Коломойского прикрывает Москва!

16:30 Второй срок Зеленского. Операция ПРЕЕМНИК

18:50 Порошенко знал, что впереди война

20:40 Зеленский должен выполнить то, ради чего его выбрали

24:05 Выборы будут во время ПАУЗЫ или ЗАМОРОЗКИ

26:55 План ОТХОДА Зеленского

30:00 Легитимные выборы. Формально ВОЙНА будет долго

33:55 Буданов заговорил о хороших русских

36:50 Что-то ДОЛЖНО произойти

39:30 Слова Подоляка. Переговоры или капитуляция

43:45 Переподключение Россельхозбанка. Эрдоган и Путин

50:20 Зерновая сделка умерла

52:15 Пригожину дали уйти

55:50 Если бы Путин хотел наказать, то смерть была бы в прямом эфире

59:05 Два месяца на передачу дел

1:02:00 Нелояльных взяли на карандаш

1:03:27 Байден переживал за Пригожина

1:05:10 Исключение ЗЛОДЕЯ - часть заморозки

1:09:20 Ситуация на польско-беларусской границе

1:12:05 Запугивание ТОТАЛЬНОЙ мобилизацией

1:15:55 Сознательная ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ украинцев

1:20:03 Цель объединения УКРАЛИ