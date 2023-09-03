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00:00 Подозрение Коломойскому
2:30 Показуха, мол, неприкосновенных нет
4:05 Дымовая завеса, чтобы спрятать Резникова
6:05 Компромат США нужно перебить
7:45 Сигнал другим олигархам
9:14 У Коломойского все будет ХОРОШО!
11:40 Коломойского прикрывает Москва!
16:30 Второй срок Зеленского. Операция ПРЕЕМНИК
18:50 Порошенко знал, что впереди война
20:40 Зеленский должен выполнить то, ради чего его выбрали
24:05 Выборы будут во время ПАУЗЫ или ЗАМОРОЗКИ
26:55 План ОТХОДА Зеленского
30:00 Легитимные выборы. Формально ВОЙНА будет долго
33:55 Буданов заговорил о хороших русских
36:50 Что-то ДОЛЖНО произойти
39:30 Слова Подоляка. Переговоры или капитуляция
43:45 Переподключение Россельхозбанка. Эрдоган и Путин
50:20 Зерновая сделка умерла
52:15 Пригожину дали уйти
55:50 Если бы Путин хотел наказать, то смерть была бы в прямом эфире
59:05 Два месяца на передачу дел
1:02:00 Нелояльных взяли на карандаш
1:03:27 Байден переживал за Пригожина
1:05:10 Исключение ЗЛОДЕЯ - часть заморозки
1:09:20 Ситуация на польско-беларусской границе
1:12:05 Запугивание ТОТАЛЬНОЙ мобилизацией
1:15:55 Сознательная ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ украинцев
1:20:03 Цель объединения УКРАЛИ