Возможно ли создать простенький инструмент для успешного тестирования учения на истинность или ложность? Олег Шматко и Игорь Назаренко разбираются с этим вопросом, один как психолог, другой как логик.

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Истина достоверное знание, проверенное практикой отражение существующих вне и независимо от сознания предметов явлений природы и общества.

Истина несет благо, то есть позволяет человеку совершенствоваться, повышать свой уровень подготовки, результативности.

Пункт первый «несет благо». С точки зрения формальной логики понятие «нести благо» является абстрактным т.е. обозначающим признак объекта к тому же это понятие неопределенное т.е. с не четким объемом и неясным содержанием. Куда несет, кому несет, несет ли благо, благо ли? Что такое благо? С чьей точки зрения? В краткосрочной перспективе или долгосрочной? Прекрасной иллюстрацией может служить поговорка: «Что русскому хорошо, немцу – смерть». Как благо связано с повышением своего уровня подготовки и результативности может кто-то совершенствуется в чем-то преступном, можно ли это отнести к «благу» вопрос открытый!

Пункт второй

Истина работает всегда, ложь работает от случая к случаю.

Примем за аксиому.

Пункт третий:

Истина многоприменима. То есть, если метод истинен, то вы можете его использовать по принципу в любой плоскости деятельности: в бизнесе, в межличностных отношениях и т.д.

Здесь явная отсылка к герметическому принципу «Что в верху то и внизу, что снаружи то и внутри». Согласимся и здесь.

Пункт четвертый Истина доказуема.

Данный пункт несостоятелен в принципе, так как доказать можно все что угодно, софисты и схоласты внесли огромный клад в мировую культуру в этом смысле. Закон Орра гласит «Что бы не думал думающий, доказывающий это докажет» Американский психиатр и философ Леонард Орр заметил, что в голове каждого человека живут как бы два существа: Думающий и Доказывающий. Надо сказать, что у них удивительные взаимоотношения: о чем бы Думающий ни подумал, Доказывающий это непременно докажет.

Обсуждаемые источники здесь и здесь







