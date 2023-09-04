Возможно ли создать простенький инструмент для успешного тестирования учения на истинность или ложность? Олег Шматко и Игорь Назаренко разбираются с этим вопросом, один как психолог, другой как логик.
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Истина достоверное знание, проверенное практикой отражение существующих вне и независимо от сознания предметов явлений природы и общества.
Пункт первый «несет благо». С точки зрения формальной логики понятие «нести благо» является абстрактным т.е. обозначающим признак объекта к тому же это понятие неопределенное т.е. с не четким объемом и неясным содержанием. Куда несет, кому несет, несет ли благо, благо ли? Что такое благо? С чьей точки зрения? В краткосрочной перспективе или долгосрочной? Прекрасной иллюстрацией может служить поговорка: «Что русскому хорошо, немцу – смерть». Как благо связано с повышением своего уровня подготовки и результативности может кто-то совершенствуется в чем-то преступном, можно ли это отнести к «благу» вопрос открытый!
Пункт второй
Примем за аксиому.
Пункт третий:
Здесь явная отсылка к герметическому принципу «Что в верху то и внизу, что снаружи то и внутри». Согласимся и здесь.
Пункт четвертый Истина доказуема.
Данный пункт несостоятелен в принципе, так как доказать можно все что угодно, софисты и схоласты внесли огромный клад в мировую культуру в этом смысле. Закон Орра гласит «Что бы не думал думающий, доказывающий это докажет» Американский психиатр и философ Леонард Орр заметил, что в голове каждого человека живут как бы два существа: Думающий и Доказывающий. Надо сказать, что у них удивительные взаимоотношения: о чем бы Думающий ни подумал, Доказывающий это непременно докажет.
Обсуждаемые источники здесь и здесь