Лодки и гондолы вновь вышли на гонки в водах Венецианской лагуны и каналов.

В Венеции прошла Историческая регата с участием лодок и гондол. Одно из старейших и знаковых событий началось с парада по Большому каналу: на гондолах проплыли венецианцы в старинных костюмах. В рамках регаты между кварталами Венеции и в Венецианской лагуне прошли гонки гребцов.

Традиция таких регат восходит к средним векам: их устраивали в честь религиозных праздников и по особым случаям. После присоединения города к Королевству Италия эти мероприятия стали прославлением великого прошлого Венецианской республики.