 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 14:00

У Венеції пройшла велика історична регата

Категорія: Новини / Видео

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Лодки и гондолы вновь вышли на гонки в водах Венецианской лагуны и каналов.

В Венеции прошла Историческая регата с участием лодок и гондол. Одно из старейших и знаковых событий началось с парада по Большому каналу: на гондолах проплыли венецианцы в старинных костюмах. В рамках регаты между кварталами Венеции и в Венецианской лагуне прошли гонки гребцов.

Традиция таких регат восходит к средним векам: их устраивали в честь религиозных праздников и по особым случаям. После присоединения города к Королевству Италия эти мероприятия стали прославлением великого прошлого Венецианской республики.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 