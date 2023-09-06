Корпорация Google представила обновленный логотип Android и выпустила пакет обновлений для своих мобильных приложений и сервисов.

Об этом сообщает The Verge, передает "Экономическая правда".

Новый логотип Android получил новый шрифт, который больше соответствует айдентике самого Google. Также Android теперь будет писаться с большой буквы.

Бренд-менеджер Google Джейсон Фурнье описывая изменения, отмечает, что теперь они точнее отражают логотип Google и создает баланс между ними.

Кроме того, робот будет иметь трехмерный вид с разноцветными вариациями в зависимости от обстоятельств. Также есть пушистый, и я не думаю, что он мне нравится.

Также Google выпустил ряд обновлений для своих мобильных приложений и служб, включая обновление виджета At a Glance Google Assistant, совершенствование приложения визуальных специальных возможностей Lookout и вызовы Zoom в Android Auto.

Обновленный At a Glance получил обновленный дизайн и предлагает больше полезной информации о ваших событиях, путешествиях и местной погоде. Google также обновил Wallet, чтобы упростить загрузку пропусков со штрих-кодами и QR-кодами, добавив функцию импорта фотографий.

Сообщается, что приложение Lookout, которое предоставляет описания изображений на экране для людей со слабым зрением или слепотой, сможет более разумно описывать сцены и отвечать на дополнительные вопросы. Кроме того, Android Auto добавляет поддержку для присоединения к звонкам Zoom и Webex, хотя и только аудио.