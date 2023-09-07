Производство артиллерийских боеприпасов в Европе должно удвоиться, поскольку промышленность ЕС начала наращивать производство, пытаясь увеличить поставки боеприпасов и помочь Украине в военных усилиях.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на заявление главы обороны Эстонии Ханно Певкура, передает Delo.ua.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, поэтому это положительная тенденция. Вероятно, до конца года – или в начале следующего – мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе, чем год назад", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. в интервью в понедельник.

Издание пишет, что Европейский Союз стремился увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов как для поддержки Киева, так и для пополнения запасов, поскольку Украина и Россия сжигают невероятное количество боеприпасов.

Однако оказалось, что годы ограниченного финансирования на вооружение сделали оборонную промышленность Европы недостаточно сильной для быстрого наращивания производства. Оказалось, что военно-промышленный потенциал Европы не способен обеспечить потребность Украины.

Певкур не уточнил объемы, которые ожидается достичь промышленностью, но в документе о политике Эстонии, направленном государствам-членам в начале этого года, говорится, что блок имеет мощность производить около 300 000 снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство 600 000 снарядов до конца этого года, причем производство будет расти. Лицо, знакомое с этим вопросом, сказало, что в следующем году мощность будет составлять 1 миллион снарядов.

Тем не менее, Вloomberg пишет, что ЕС не выполняет свое обещание послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к февралю согласно плану, принятому в начале этого года на основе предложения Эстонии. При этом Вооруженные силы Украины срочно требуют больше боеприпасов для контрнаступления, чтобы прорвать российские оборонные линии и захватить оккупированные территории.

В настоящее время блок израсходовал около половины из 2 миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов), но доставил в Украину лишь около 224 000 боеприпасов и 2300 ракет из имеющихся запасов, заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

Официальные лица ЕС говорят, что они обеспокоены тем, что страны-члены отправили только четверть боеприпасов в Украину.

Певкур призвал страны подписать контракты с оборонными компаниями для дальнейшего наращивания производства.

Напомним, ранее Совет Европейского союза и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины, предусматривающий производство до миллиона боеприпасов в год. Данный проект был разработан для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.