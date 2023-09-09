К родовой карме европейские специалисты относят так называемый родовой сценарий. Стиль жизни наших отдаленных предков может проявиться спустя пять – семь поколений! Таким образом, наше отношение к жизненным стратегиям, к роли мужчины и женщины в семейной жизни, к деньгам. Было заложено до нас, еще в конце XVIII – начале XIX веков и быть может даже в далеких странах и чуждых культурах.

Давайте рассмотрим пример из жизни британской королевской династии. Нынешняя королева-консорт Великобритании, жена британского короля Карла ІІІ, а в недавнем прошлом принца Чарльза Камилла получила широкую известность, став «третьей» в отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы. Отношения между Камиллой и Чарльзом часто считают одной из самых захватывающих историй любви королевской семьи.

Они познакомились еще в 1970 - м на одном из многочисленных светских мероприятий, где принц Чарльз по молодости был завсегдатаем. Знакомство с принцем Камилла начала в свойственной ей манере:

«А знаете ли вы, что у моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой? — заявила девушка, — Может быть и нам попробовать?».

Роман завязался быстро — тогда Чарльз без задней мысли впутывался в одну романтическую историю за другой, не задумываясь о последствиях, ведь невесту ему должна была подыскать семья. Однако судьба распорядилась иначе. То есть судьба ее все равно вынесла куда надо Чарльза иногда сравнивают с королем Эдвардом VII, который тоже был сыном долго правящей королевы, в данном случае королевы Виктории, и был верен своей любовнице целых 12 лет до своей кончины. Так вот, Камилла – правнучка Алис Кеппел, той самой любовницы короля Эдварда VII в те годы, когда он был принцем Уэльским.

Не правда ли, забавно?