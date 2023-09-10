Британский Таймс пишет о высоких потерях ВСУ на южном фронте. Статья называется "Контрнаступление Украины: "Я готов умереть. 90% ребят здесь тоже умрут".

“Солдаты элитных “штурмовых” подразделений в авангарде контрнаступления Украины с пустыми глазами имеют совершенно иные прогнозы на поле боя, чем прогнозы их генералов и политического руководства после прорыва первой линии обороны России в районе Роботино.

“Чтобы сражаться и оставаться эффективными в этом месте, вам нужно бежать за смертью, а не позволять смерти преследовать вас”, — сказал “Боец”, 23-летний член штурмовой группы из батальона “Скала”, подразделения специального назначения, сражающегося на главное направление атаки к югу от Роботайна. “Я готов умереть только потому, что я должен умереть”. Это не были высказывания воинственного нарцисса о смерти или славе: смерть — ежедневный спутник штурмовых отрядов. Подразделение “Бойца” уже сократилось из-за потерь до 25 процентов от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работино в июле, а продолжительность жизни штурмовых подразделений является самой короткой на фронте” - пишет издание.

По словам врачей, прикрепленных к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырехзначными цифрами. Украинские солдаты задаются вопросом о том, "какова цена" таких операций, учитывая результат в виде разрушенных до основания небольших сел.

Издание пишет о массовых потерях, которые истощили украинские бронетанковые части, на которые в первую очередь возлагались надежды ускорить прогресс трехмесячного контрнаступления. Первоначальные надежды на то, что операция сможет быть проведена танками “Леопард” и боевыми машинами “Брэдли” и оказать решающее воздействие к концу лета, теперь кажутся тщетными. Вместо этого ведение кампании было отдано в руки стоящих на ногах штурмовых групп, таких как группы батальона “Скала”, проникающих через минные поля под покровом темноты и ведущих отчаянные бои в ближнем бою, чтобы ночью очистить русские окопы, прежде чем бронетехника сможет быть выдвинута вперед.

"Когда я слышу, как люди сидят на диванах дома или за границей и говорят: "О, у украинской армии есть "Брэдли" и "Леопарды", сейчас они русским покажут, что к чему, – я сжимаю голову руками. Я бы хотел, чтобы они могли прийти сюда и увидеть реальность нашей борьбы", – сообщил журналистам украинский боец.

“На самом деле, наш большой урок лета заключается в том, что в основном мы идем в атаку ночью, опираясь только на свои ноги. Бронированные машины появятся позже” - отмечает военнослужащий.

“Успех этих преданных своему делу штурмовых отрядов может стать ключом к дальнейшим прорывам российских позиций, но это также говорит о том, что до осени Украина сможет обеспечить лишь самый незначительный прорыв на российских позициях. Большие надежды, которые изначально возлагались на украинские танковые соединения, оснащенные западным вооружением, такие как 47-я механизированная бригада, рухнули перед лицом реалий” - пишет издание.

“47-я бригада, обученная в Германии и оснащенная бронетранспортерами “Брэдли” и танками “Леопард”, получила восхваления украинских и западных СМИ еще до начала наступления, несмотря на отсутствие поддержки с воздуха, которая имеет решающее значение для военной доктрины НАТО. Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на Южном фронте, как понесла тяжелые потери. Без поддержки с воздуха и с ограниченными возможностями разминирования бригада обнаружила, что ее бронетехника часто останавливалась на российских минных полях, а затем обстреливалась артиллерией. На прошлой неделе его командир и заместитель командира были отстранены от своих должностей и заменены, спустя месяц после того, как самый высокопоставленный старший сержант подразделения сержант-майор Валерий Маркус ушел, раскритиковав «некомпетентность» старших офицеров” - пишет Таймс.



