Из ремонта более чем на две недели раньше запланированного срока вышел очередной атомный блок одной из АЭС мощностью 1000 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Более прошедших суток днем в течение часа применялось ограничение производства ВИЭ.

Также продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро и атомной. Так, более чем на две недели раньше запланированного срока вышел из ремонта очередной атомный блок одной из АЭС мощностью 1000 МВт.

Кроме того, продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Запорожской области после обстрелов была повреждена воздушная линия 35 кВ и обесточены две подстанции 35 кВ. Обследование и ремонт будут возможны с разрешения военных.

За сутки энергетики заживили около 5 тысяч абонентов, потерявших электроснабжение из-за ранее поврежденных линий.

“В Донецкой области из-за обстрелов выключались 2 воздушные линии 35 кВ, что привело к обесточиванию 10,5 тысяч потребителей в 22 населенных пунктах. Частично абонентов заживили, ремонтные работы производятся с разрешения военных”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что остается обесточенной часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.





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