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Сьогодні, 12:00

РФ повертається у світову торгівлю, незважаючи на санкції

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Россия, похоже, возвращается в мировую торговлю, несмотря на масштабные санкции. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Кильский институт мировой экономики (Германия).

Объем товаров, выгруженных в трех крупнейших портах России — Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск — за август приблизился к довоенному максимуму.

“В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала войны”, — говорится в отчете.

Неясно, откуда поступили товары, но активность в этих портах оказалась “на удивление высокой”.

“Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает. Похоже, Россия возвращается в мировую торговлю”, — заявил в докладе Винсент Стамер, глава института Kiel Trade Indicator.

Институт не предоставил детализацию объема грузов через эти порты. Но к отчету приложен график, показывающий процентное изменение количества контейнеров за год.

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