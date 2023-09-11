Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг сомнению правильность формулировок относительно войны РФ против нашего государства, которые согласовали лидеры стран Группы двадцати 9 сентября в рамках совместной декларации встречи в Индии.

В Facebook он выразил благодарность от украинской стороны тем партнерам, которые пытались включить в текст документа сильные формулировки.

"В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым как никогда", – прокомментировал Николенко.

Представитель МИД показал, как могли бы выглядеть основные элементы декларации, чтобы больше соответствовать реальности. На соответствующем скриншоте он исправил словосочетание "война в Украине" на "война против Украины", а слова "все страны должны" на "Россия должна" – речь идет о соблюдении принципов ООН, недопустимости ядерных угроз и нерушимости территориальной целостности и суверенитета. Также Николенко считает, что все страны G20 должны были осудить российское вторжение и призвать РФ к немедленному прекращению войны.

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