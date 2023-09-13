В Берлине завершилась выставка высоких технологий IFA. В этом году участников заботили вопросы устойчивого развития, внедрения ИИ в быт. Китайская компания показала, как легко менять свой стиль с новым телефоном-кошельком.

IFA в Берлине - одна из ведущих мировых выставок высоких технологий. В этом году основными тенденциями шоурума стали устойчивое развитие, дизайн и ИИ.

Смартфон задает стиль

Китайский производитель HONOR - один из лидеров в секторе модных складных смартфонов. Джордж Чжао, генеральный директор компании, представил в Берлине сразу два новых устройства. Первое - Magic V2, складной телефон, который стал тоньше (всего 9,9 мм) и легче (231 грамм). Модель уже покорила китайских потребителей. Эффект разорвавшейся бомбы на выставке произвел HONOR V Purse, смартфон с изменяемым дизайном, который можно носить на плече, как сумочку.

"С таким смартфоном-кошельком можно отправиться куда угодно, - уверен Чжао. - Помимо встроенной камеры и кредитной карты наш телефон - еще и модный аксессуар. В вашем гардеробе наверняка есть множество сумочек, подходящих к разной одежде. Так вот, Honor V Purse можно сочетать с любым нарядом".

Компания делает ставку на сотрудничество с яркими дизайнерами и художниками. "Искусство и технологии порой идут рука об руку, - рассказывает мексиканская художница и скульптор Юнуэн Эспарца. - В точке их пересечения получаются очень интересные вещи. С таким телефоном вы можете выбрать один стиль для офиса и другой - для вечеринки. Если вы выступаете против жестокого обращения с животными, то можете через телефон отстаивать свои убеждения. Да, такой станет мода будущего".

Технологии спасут мир?

На выставку в Берлин приехали более 2 тысяч участников из 48 стран. Помимо смартфонов, в центре их внимания - искусственный интеллект, который все чаще появляется в наших жилищах, помогая, к примеру, снижать энергопотребление. "Искусственный интеллект следит за тем, как мы используем энергию в целом, - говорит Софи Лунг из компании Air Solution. - Если наметился дефицит, смарт-установки смогут оптимизировать энергопотребление, гарантируя нам комфорт".

Вопросы устойчивого развития также заняли важное место в повестке дня слета. Для многих потребителей циркулярная экономика сегодня - новый приоритет. Оливер Мерлин, генеральный директор IFA, уверен: мир спасет именно технологический прогресс. "Идет ли речь о количестве энергии, которую потребляет ваша стиральная машина, о минимизации отходов, прекращении использования только новых вещей - технология найдет решение!", - уверен он.

В следующем году выставка IFA отметит свое столетие.

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