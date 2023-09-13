13 сентября в 19.00 в пространстве центра «CARDO» по адресу ул. Греческая-1

Начнет свою работу выставка цифровых работ Кирилла Куленко.

В рамках выставки пройдет аукцион одной из работ и дискуссия на тему «ИИ – инструмент или ИИ конкурент?»

В 2023году центр CARDO представил два открытия года: Артем Мельник - digital художник - программист и Кирилл Куленко - digital художник, программист, физик. Центр создан Климовой Жанной в 2022году в Одессе. Задачи центра направлены на поддержку и развитие креативных, интеллектуальных личностей. Для этих целей при центре создана образовательная программа для студентов разного возраста, международная платформа-акселератор для одаренных людей, международный фестиваль креатива “CARDO”. За период 2022-23 год фестиваль прошел в Одессе, Нью Йорке, Варне, Берлине, где украинские таланты показывали свои достижение в коллаборации с авторами других стран.