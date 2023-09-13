России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить производство ракет до довоенного уровня, что делает Украину особенно уязвимой к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

Об этом The New York Times рассказали источники среди американских, европейских и украинских чиновников, передает "Экономическая правда".

Если в самом начале войны Россия резко снизила производство ракет из-за санкций, то уже к концу 2022 года военно-промышленное производство снова начало расти, отметили американские чиновники.

На данный момент Россия испытывает нехватку некоторых видов вооружений. К примеру, крылатых ракет воздушного базирования Х-55. Однако других типов ракет у российской армии на складах сейчас больше, чем до начала войны, говорят источники, знакомые с данными западной разведки.

По их словам, Россия обошла экспортный контроль США с помощью своих сетей агентов. Ключевые компоненты для крылатых ракет переправляют контрабандой в третьи страны, откуда их доставляют российским заказчикам.

Как отмечает NYT, России закупает не чипы более высокого класса, экспорт которых легко отследить, а коммерческие чипы, использующиеся в самых разных целях.

А экспортный контроль удается обходить через такие страны, как Турция и Армения.

Высокопоставленный источник в одном из западных министерств обороны отмечает, что до войны российский военно-промышленный комплекс мог произвести 100 танков в год, а сейчас — 200.

Другие источники допускают, что Россия может произвести до 2 млн артиллерийских снарядов в год, или вдвое больше, чем изначально предполагали западные разведывательные службы.

Объемы российского производства боеприпасов в семь раз превышают производство на Западе, утверждает высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салма. По его словам, затраты на изготовление снарядов в России также ниже: если западной стране один 155-мм артиллерийский снаряд обходится в $5–6 тыс., то Россия тратит на него всего $600.

В результате, подчеркивает издание, Россия на текущий момент производит больше боеприпасов, чем США и ЕС.

Чтобы ограничить контрабандный поток микроэлектроники для ракет в Россию, США и ЕС составили список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых будет приоритетным для блокирования. Также американские и европейские чиновники работают с банками над системой оповещения о возможных нарушениях санкций.

Напомним:

На минувшей неделе Европейская комиссия издала инструкцию для компаний-экспортеров, как проверять деловых партнеров на обход ими санкций против России.

В российской военной продукции все чаще находят компоненты, произведенные западными компаниями.

Детали попадают в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции против России.

Многие компании, которые занимаются этой деятельности, были созданы после 2022 года.