Украинцев за границей нередко интересует возможность легализации для длительного проживания. Одним из таких документов является карта резидента ЕС.
Какие условия для получения такого разрешения на жительство сейчас и как могут измениться правила для украинских беженцев, в комментарииРБК-Украинаhttps://www.rbc.ua/ukr/travel/shche-odniy-krayini-pochali-nadsilati-feykovi-1694595035.html объяснил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.
Какие основные условия для получения карты резидента ЕС
Карта долгосрочного резидента Европейского Союза (карта резидента ЕС) – это документ, подтверждающий право граждан третьих стран на проживание и трудоустройство в одной из стран ЕС, отмечает юрист.
- законное пребывание в стране ЕС в течение определенного срока – 5 лет;
- стабильный доход, подтверждением которого может быть справка с работы или трудовой договор или подтверждение финансового обеспечения родителями или близкими родственниками;
- медицинское страхование;
- место жительства в выбранной стране ЕС, подтвержденное правом собственности или договором аренды;
- подтверждение знания языка в выбранной стране ЕС минимум на уровне В1;
- способность к уплате налогов и сборов;
- лицо не представляет угрозы общественному порядку и безопасности.
Могут ли украинские беженцы получить карту резидента ЕС
Одним из главных критериев получения статуса резидента ЕС является легальное пребывание в стране ЕС в течение 5 лет, которое может включать период пребывания в определенном государстве на основании временной защиты, обращает внимание Никита Муренко.
Пять лет проживания в выбранной стране ЕС засчитываются на основании других разрешительных документов, подтверждающих легальное пребывание человека в этой стране.
Между тем, в апреле 2023 года на пленарном заседании Европарламента большинство депутатов поддержали проведение переговоров по внесению изменений в действующую Директиву о долгосрочных резидентах, упрощающих порядок получения карты резидента ЕС. Эти изменения предусмотрены для внесения до февраля 2024 года, добавляет Никита Муренко.
Переговоры включают следующие ключевые изменения:
- включение лиц, имеющих статус временной защиты;
- сокращенный необходимый срок проживания для получения статуса резидента ЕС с 5 до 3 лет;
- обретение детьми резидентов ЕС автоматического статуса резидента, независимо от места их рождения;
- члены семьи, проживающие во втором государстве ЕС, будут иметь возможность пользоваться теми же правами, что и члены семьи, проживающие в первом государстве ЕС;
- уменьшение максимального срока рассмотрения заявления на получение статуса резидента ЕС с 6 месяцев до 60 дней с даты подачи такой заявки.
Такие изменения подразумевают положительное влияние на интеграцию граждан третьих стран и гарантию легальной трудовой миграции.