В последнее время украинцы в Польше часто сталкиваются с такой проблемой как лишением статуса UKR. Чаще всего это происходит, когда гражданин Украины уезжает из Польши более чем на 30 дней. Также статус снимают ошибочно и у тех, кто не покидал пределы Польши.

Как проверить статус UKR в Польше и почему это важно

Статус UKR в Польше – это специальный статус временной защиты, который могут получить украинцы, если они прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 в связи с боевыми действиями в Украине. Этот статус предоставляется при оформлении индивидуального идентификационного номера PESEL.

Проверьте, имеете ли вы статус UKR, можно онлайн. Но для доступа к своим персональным данным нужно пройти идентификацию с помощью профиля зауфаного. Что это и как его сделать – читайте здесь. Если у вас он есть, то вам нужно сделать всего несколько шагов:

Перейдите по ссылке на страницу Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Нажмите кнопку "Sprawdź swoje dane". Откроется страница идентификации, где нужно ввести логин и пароль "профиля зауфанего" и на телефон придет SMS с кодом для входа. Откроется страница сайта moj.gov.pl с вашими данными в базе: имя, фамилия, дата и страна рождения, гражданство и PESEL. Имеете ли вы статус UKR и историю изменения статуса можно увидеть в строке "Dane statusu cizoziemca". Если там написано "UKR", то статус действителен. Если стоит статус NUE, то это значит, что статус временной защиты отменен. Статус NUE предоставляется иностранцу, не являющемуся гражданином страны-члена Европейского Союза или членом семьи гражданина ЕС. Также на сайте можно увидеть, когда были внесены изменения и каким органом. Для восстановления статуса RUS необходимо обратиться в уженд, где вы оформляли PESEL.

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