Выставка "Мобильных технологий" (IAA Mobility) в Мюнхене в Германии знакомит своих посетитетей с последними тенденциями которые определят развитие автомобильной промышленности в ближайшем будущем.
Представители крупнейших компаний в области технологий автомобилестроения демонстрируют публике свои новейшие разработки.
В условиях, когда автотранспорт стремится к чистоте и экологичности, самыми популярными словами здесь стали "умный" и "рациональный".
Японская компания Sekisui производит материалы для разных отраслей промышленности, включая транспортную.
В Европе она работает уже 60 лет и с 1980-х годов поставляет продукцию на европейский автомобильный рынок.
По данным компании, в 75 процентах современных европейских автомобилях применены ее разработки.
Особое значение уделяется изготовлению компонентов для стекол. На этом концептуальном автомобиле демонстрируются окна будущего.
На выставке в Мюнхене также демонстрируются новейшие автомобильные цифровые технологии.
Компания Sekisui занимается разработкой дисплеев нового поколения, позволяющих вывести информацию на лобовое стекло.
Масаси Янаи, директор по планированию продукции SEKISUI Europe:
— Например навигатор, телефон, радио или часы - всю эту информацию мы можем показать на стекле. Во время использования режима автономного вождения мы можем превратить стекло в экран кинотеатра. В аварийной ситуации или в случае ручного управления изображение исчезнет с экрана и стекло станет прозрачным.
Компания Sekisui уже сегодня предоставляет современные технологии производства ветровых окон. На своем предприятии в Нидерландах она производит специальную пленку для головных экранов, проецирующих информацию прямо на стекло.
Роэль Филипсен, менеджер по маркетингу SEKISUI S-LEC B.V.:
— Одной из проблем дисплея остается размытость изображения. Для разрешения этой проблемы в нашей пленке мы используем материал клиновидной формы. Благодаря прослойке внутри стекла она обеспечивает правильный угол наклона для суперчеткого отображения информации с места водителя.
Благодаря новым технологиям вождение станет безопаснее:
— Я вижу свою и предельную скорость. Мне не нужно переводить взгляд на центральный дисплей. Я могу постоянно следить за дорогой. И если что-то появится, например, велосипедист или пешеход, я смогу немедленно отреагировать. Так безопаснее контролировать движение.
Пленка на ветровом стекле не только повышает безопасность, но и выполняет шумо- и теплоизолирующие функции.
Сейчас перед автопроизводителями поставлены непростые задачи: осваивать новые технологии и оставаться конкурентоспособными.
Лоран Мейо, журналист и эксперт по автотехнике:
— Это похоже на гонку "Формулы-1" где учитывается все одновременно: цифровые технологии, электроснабжение и автономное вождение. Но в ее участниках я не сомневаюсь. Они работают на этом рынке уже сто лет и как минимум еще 100 лет останутся здесь же.