Интервью с Андреем Золотаревым 00:00 начало. Растяжка Данилова Западу 2:58 В Украину отправили старье 5:30 Выход может быть КРАЙНЕ болезненный 6:40 Управление США войной в Украине 8:30 Кто создал ситуацию зависимости? Зеркало для Лаврова 11:15 Корейское подспорье Путина 13:00 Длинная рука Пхеньяна 14:30 600 мм РСЗО, которое никто не видел 17:30 Цели визита Ким Чен Ына ГЛОБАЛЬНЕЕ! 21:35 Ядерная война за Крым 25:10 Щит и меч Севастополя 28:00 Теневая коммуникация США и РФ 29:10 Армия наступления РФ 32:00 США придерживают АТАКМС 33:10 Мобилизация в Украине. Полтавский военком. 36:18 Планы не выполняются 39:20 Совок в головах! 40:40 Видео погранслужбы из Одессы. Батюшка и уклонисты 43:15 Жизнь, которую готовы защищать 46:00 Фонды для выезда уклонистов 46:55 Деменция Люттвака 48:15 Митинг в Киеве. Деньги для ВСУ 51:50 Гонка местных властей - кто сколько дал на ВСУ 54:10 Выплаты погибшим. Коррупция в ВСУ 58:40 Мотивация идти воевать 1:00:20 Внешний вид Коломойского. Что-то пошло не так 1:02:30 Шуфрича отдали на съедение