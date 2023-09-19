Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе, передает Би-Би-Си.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении.

Бывший министр непризнанной республики Рубен Варданян сообщает, что в эти минуты Нагорный Карабах подвергается массированным артиллерийским обстрелам.

В своем телеграм-канале он призвал правительство Армении немедленно отреагировать на происходящее: «Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!». По сообщениям азербайджанских СМИ, воздушное пространство сто стороны закрыто для армянской авиации.

«Российская Федерация призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.

Намек на урегулирование

В последний раз масштабная гуманитарная помощь в Нагорный Карабах доставлялась 30 августа этого года

На этой неделе ситуация в регионе, казалось, начала несколько выравниваться.

Накануне конвой Международного Красного креста доставил в Степанакерт гуманитарную помощь: медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.

«Эти поставки крайне необходимых грузов являются важным шагом вперед, и мы призываем стороны начать прямые переговоры и сосредоточиться на путях увеличения потока гуманитарных грузов для населения региона. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке усилий Армении и Азербайджана, направленных на решение давних проблем и достижение достойного и прочного мира», - заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен отметил, что доставка гумпомощи стала резульататом недавних переговров между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.

Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.

Сообщается, что доставка грузов осуществлялась одновременно по временно открытой Лачинской дороге и через Адагамский район Азербайджана.

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года, включая два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).

Армения и Азербайджан заявляют свои права на владение территорией.