Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе, передает Би-Би-Си.
«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении.
Бывший министр непризнанной республики Рубен Варданян сообщает, что в эти минуты Нагорный Карабах подвергается массированным артиллерийским обстрелам.
В своем телеграм-канале он призвал правительство Армении немедленно отреагировать на происходящее:
По сообщениям азербайджанских СМИ, воздушное пространство сто стороны закрыто для армянской авиации.
«Российская Федерация призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.
Намек на урегулирование
Накануне конвой Международного Красного креста доставил в Степанакерт гуманитарную помощь: медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.
Блинкен отметил, что доставка гумпомощи стала резульататом недавних переговров между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.
Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.
Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.
Сообщается, что доставка грузов осуществлялась одновременно по временно открытой Лачинской дороге и через Адагамский район Азербайджана.
Карабахский конфликт продолжается с 1988 года, включая два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).
Армения и Азербайджан заявляют свои права на владение территорией.
По приблизительным оценкам, в результате двух войн с обеих сторон погибли порядка 32 тыс. человек. Тысячи считаются пропавшими без вести.